В Краснодаре отреставрировали ограду Дворца наказного атамана у лицея №48

Краснодарский край

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  • © фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Специалисты отреставрировали ограду Дворца наказного атамана в Краснодаре

Администрация Краснодарского края сообщила о завершении реставрации фрагмента ограды Дворца наказного атамана. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.

Вот как она выглядит 4 октября:

  • ограда Дворца наказного атамана в Краснодаре © фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    ограда Дворца наказного атамана в Краснодаре © фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • ограда Дворца наказного атамана в Краснодаре © фото Александра Гончаренко
    ограда Дворца наказного атамана в Краснодаре © фото Александра Гончаренко

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Напомним, решение о реставрации приняли по инициативе педагогов и родителей учащихся лицея № 48, который располагается на территории объекта. Как писали Юга.ру, подрядчик должен был восстановить демонтированную кирпичную кладку по историческим эскизам. Как сообщали в мэрии, работы должны были завершить до конца лета.

В СССР Дворец наказного атамана назывался «Красным дворцом», в разные годы в здании располагались Кубано-Черноморский Ревком, Горсовет и Дворец пионеров. В 1942 году Дворец взорвали с целью недопущения его эксплуатации оккупантами. В 1950-х годах на территории построили здание лицея № 48.

Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Красной отреставрировали историческое здание «Магазин обувной Иллариона Котлярова», которому больше 100 лет.

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