В Краснодаре отреставрировали ограду Дворца наказного атамана у лицея №48

Специалисты отреставрировали ограду Дворца наказного атамана в Краснодаре

Администрация Краснодарского края сообщила о завершении реставрации фрагмента ограды Дворца наказного атамана. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения. Вот как она выглядит 4 октября:

ограда Дворца наказного атамана в Краснодаре © фото Александра Гончаренко, Юга.ру

ограда Дворца наказного атамана в Краснодаре © фото Александра Гончаренко

Напомним, решение о реставрации приняли по инициативе педагогов и родителей учащихся лицея № 48, который располагается на территории объекта. Как писали Юга.ру, подрядчик должен был восстановить демонтированную кирпичную кладку по историческим эскизам. Как сообщали в мэрии, работы должны были завершить до конца лета.

В СССР Дворец наказного атамана назывался «Красным дворцом», в разные годы в здании располагались Кубано-Черноморский Ревком, Горсовет и Дворец пионеров. В 1942 году Дворец взорвали с целью недопущения его эксплуатации оккупантами. В 1950-х годах на территории построили здание лицея № 48.