В Краснодаре отреставрировали ограду Дворца наказного атамана у лицея №48
Специалисты отреставрировали ограду Дворца наказного атамана в Краснодаре
Администрация Краснодарского края сообщила о завершении реставрации фрагмента ограды Дворца наказного атамана. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.
Вот как она выглядит 4 октября:
Читайте также:
Напомним, решение о реставрации приняли по инициативе педагогов и родителей учащихся лицея № 48, который располагается на территории объекта. Как писали Юга.ру, подрядчик должен был восстановить демонтированную кирпичную кладку по историческим эскизам. Как сообщали в мэрии, работы должны были завершить до конца лета.
В СССР Дворец наказного атамана назывался «Красным дворцом», в разные годы в здании располагались Кубано-Черноморский Ревком, Горсовет и Дворец пионеров. В 1942 году Дворец взорвали с целью недопущения его эксплуатации оккупантами. В 1950-х годах на территории построили здание лицея № 48.
Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Красной отреставрировали историческое здание «Магазин обувной Иллариона Котлярова», которому больше 100 лет.