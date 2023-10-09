Краснодарский край занял 22 место в рейтинге по материальному благополучию — РИА Новости

Краснодарский край оказался на 22 месте в рейтинге среди регионов РФ по материальному благополучию населения по итогам 2022 года

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2022 года. Эксперты также сравнили данные с предыдущими показателями. Краснодарский край оказался на 22 строчке с рейтинговым баллом 46,3. Согласно исследованию, материальное благополучие семей на Кубани с 2021 года увеличилось на 4,74 баллов.

Лидирующие позиции рейтинга заняли Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. При этом, ЯНАО набрал максимальные 100 баллов. На последние строчки опустились Крачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия, набрав не больше 6 баллов.



Ростовская область заняла 37 место с показателем материального благополучия населения в регионе 39,26. Республика Адыгея (30,25) оказалась на 62 позиции, Севастополь (28,63) — на 64, Ставропольский край (25,26) — на 68, Республика Северная Осетия — Алания (22,52) — на 73, Дагестан (19,09) — на 77, а Крым (17,94) — на 78.

При составлении рейтинга учитывались:

соотношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг;

среднемесячный объем вкладов и других средств в банках на одного жителя;

доля населения с доходами ниже границы бедности;

доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку;

доля населения с доходами выше 60 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что Краснодарский край занял 71 строчку в рейтинге РИА Новости по доступности ипотеки.