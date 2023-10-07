В Краснодарском крае с начала 2023 года 260 человек заболели корью

В Роспотребнадзоре Кубани раскрыли статистику заболеваемости корью

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали, что с начала 2023 года в регионе зафиксировали 260 случаев кори. 141 заболевший младше 17 лет.

Также в ведомстве сообщили, что с начала года в крае вакцинировали от кори 14 тыс. 291 человека. Среди них около 4 тыс. детей.

Напомним, в сентября Юга.ру писали, что число заболевших корью на Кубани увеличилось до 143 человек.

Корь — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. У кори отмечается весенне-зимняя сезонность. Наибольший риск заразиться корью у невакцинированных детей раннего возраста. Симптомы кори:слабость, высокая температура, сухой кашель, сыпь, отечность нижних век, могут быть боли в животе.

Читайте также: Общероссийская горячая линия по коронавирусу будет работать в усиленном режиме

В Роспотребнадзоре напоминают, что единственным методом профилактики кори является вакцинация. Тем, кто не обладает точной информации о наличии прививки, рекомендуют обратиться в поликлинику для вакцинации.