В Сочи изменится расписание движения электричек
На участке от Мацесты до Сочи изменится график движения пригородных поездов
В период с 11 октября по 5 декабря несколько поездов на отрезке от Мацесты до Сочи отменят, также частично изменится расписание движения электричек.
Как рассказали в мэрии Сочи, отменили и сократили 29 рейсов АО «Кубань Экспресс-Пригород». Актуальное расписание можно посмотреть на сайте или узнать по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8(800)775 00 00.
Из расписания следует, что не будут ходить электрички №6815, №6817 и №6823, все они следуют по маршруту «Сочи — Олимпийский Парк». Также отменили три электропоезда в обратном направлении №6816, №6818, №6826.