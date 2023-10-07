В Сочи изменится расписание движения электричек

На участке от Мацесты до Сочи изменится график движения пригородных поездов

В период с 11 октября по 5 декабря несколько поездов на отрезке от Мацесты до Сочи отменят, также частично изменится расписание движения электричек.

Как рассказали в мэрии Сочи, отменили и сократили 29 рейсов АО «Кубань Экспресс-Пригород». Актуальное расписание можно посмотреть на сайте или узнать по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8(800)775 00 00.