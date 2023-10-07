В Сочи изменится расписание движения электричек

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На участке от Мацесты до Сочи изменится график движения пригородных поездов

В период с 11 октября по 5 декабря несколько поездов на отрезке от Мацесты до Сочи отменят, также частично изменится расписание движения электричек.

Как рассказали в мэрии Сочи, отменили и сократили 29 рейсов АО «Кубань Экспресс-Пригород». Актуальное расписание можно посмотреть на сайте или узнать по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8(800)775 00 00.

Из расписания следует, что не будут ходить электрички №6815, №6817 и №6823, все они следуют по маршруту «Сочи — Олимпийский Парк». Также отменили три электропоезда в обратном направлении №6816, №6818, №6826.

Напомним, на ноябрьских выходных в курортные города Краснодарского края и Ставрополья направят дополнительные поезда. Как ранее писали Юга.ру, на юге России осенью появились новые круизные поезда и обзорные вагоны.

Поезда Сочи Транспорт

Новости

В Сочи изменится расписание движения электричек
В СКФО планируют создать туристический маршрут для автотуристов
В Краснодаре впервые покажут произведения Яна Брунера, Дона Электро и Хэйло
Жители Краснодарского края в октябре смогут увидеть поток Дракониды
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Провожающим просьба покинуть вагон»
В Геленджике открылась выставка работ Зураба Церетели

Лента новостей

Реклама на сайте