РЖД запустит на юге России новые круизные поезда и добавит обзорные вагоны
В Адыгею и Карачаево-Черкесию запустят новые туристические поезда. К другим круизным составам добавят обзорные вагоны
Осенью РЖД запустит новые круизные поезда из Ростова-на-Дону в Адыгею и Карачаево-Черкесию. Поездки будут рассчитаны на два дня и три ночи. В состав будут включены вагоны СВ и купе.
Первый рейс «К горам и термам» отправится 3 ноября в адыгейский Хаджох. Туристы посетят водопады Руфабго, Кавказский биосферный заповедник, Хаджохскую теснину, плато Лаго-Наки и термальные источники. Присоединиться к круизу можно в Краснодаре, Туапсе и Майкопе.
Еще один поезд отправится в Черкесск 24 ноября. Участники круиза увидят Тебердинский заповедник и древние постройки Нижне-Архызского городища, суровую красоту Домбая. Поезд сделает остановки в Краснодаре и Невинномысске.
Кроме того, к другим туристическим поездам добавили обзорные вагоны. Один из таких уже курсирует в составе поезда «Сочи». Также вагон добавят к рейсу «К горам и термам». Он стилизован под эпоху начала XX века и рассчитан на 80 посадочных мест. В нем есть лавки с подогревом, розетки для подзарядки гаджетов и места для провоза велосипедов.
Ранее Юга.ру писали, что из Сочи в Абхазию запустили турпоезд «Рица». На на первый рейс продали более 90% путевок.