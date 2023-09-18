РЖД запустит на юге России новые круизные поезда и добавит обзорные вагоны

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Адыгею и Карачаево-Черкесию запустят новые туристические поезда. К другим круизным составам добавят обзорные вагоны

Осенью РЖД запустит новые круизные поезда из Ростова-на-Дону в Адыгею и Карачаево-Черкесию. Поездки будут рассчитаны на два дня и три ночи. В состав будут включены вагоны СВ и купе.

Первый рейс «К горам и термам» отправится 3 ноября в адыгейский Хаджох. Туристы посетят водопады Руфабго, Кавказский биосферный заповедник, Хаджохскую теснину, плато Лаго-Наки и термальные источники. Присоединиться к круизу можно в Краснодаре, Туапсе и Майкопе. 

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Еще один поезд отправится в Черкесск 24 ноября. Участники круиза увидят Тебердинский заповедник и древние постройки Нижне-Архызского городища, суровую красоту Домбая. Поезд сделает остановки в Краснодаре и Невинномысске. 

Кроме того, к другим туристическим поездам добавили обзорные вагоны. Один из таких уже курсирует в составе поезда «Сочи». Также вагон добавят к рейсу «К горам и термам». Он стилизован под эпоху начала XX века и рассчитан на 80 посадочных мест. В нем есть лавки с подогревом, розетки для подзарядки гаджетов и места для провоза велосипедов.

  • © скриншот публикации телеграм-канала https://t.me/skzd_official/1263?single
    © скриншот публикации телеграм-канала https://t.me/skzd_official/1263?single

Ранее Юга.ру писали, что из Сочи в Абхазию запустили турпоезд «Рица». На на первый рейс продали более 90% путевок.

Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД

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