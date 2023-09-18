РЖД запустит на юге России новые круизные поезда и добавит обзорные вагоны

В Адыгею и Карачаево-Черкесию запустят новые туристические поезда. К другим круизным составам добавят обзорные вагоны

Осенью РЖД запустит новые круизные поезда из Ростова-на-Дону в Адыгею и Карачаево-Черкесию. Поездки будут рассчитаны на два дня и три ночи. В состав будут включены вагоны СВ и купе.

Первый рейс «К горам и термам» отправится 3 ноября в адыгейский Хаджох. Туристы посетят водопады Руфабго, Кавказский биосферный заповедник, Хаджохскую теснину, плато Лаго-Наки и термальные источники. Присоединиться к круизу можно в Краснодаре, Туапсе и Майкопе.