Жители Краснодарского края пожертвовали 3 млн рублей на авторские инициативы

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Стало известно, сколько жители Кубани пожертвовали на создание проектов через сервис краудфандинга

Россияне вложили в авторские инициативы 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru. За 11 лет на платформе удалось завершить более 8,5 тыс. проектов. Из этих денег за 2023 год 3 млн рублей собрали в Краснодарском крае. 

В 2023 году на сайте жители Кубани запустили сборы на 25 проектов. Сейчас собирают деньги на ремонт лестницы в одной из сочинских школ и покупку соревновательного поля для изучения робототехники. 

В Сочи открыли конкурс на финансирование 20 молодежных проектов:

Продолжается сбор на строительство центра спасения дельфинов «Дельфа». Кубанцы пожертвовали на проект уже 5,2 млн рублей. Конечная цель — 8,7 млн рублей. 

Среди закрытых сборов — проект общественной организации «Молодая жизнь». Активисты собрали 1,7 млн рублей на покупку специализированного автомобиля для перевозки маломобильных детей.

Ранее Юга.ру писали, что подобную программу запустили в Сочи. На платформе собирали деньги на открытие библиотеки, а в планах были курсы финансовой грамотности и социальное такси. 

Благотворительность Деньги Общественные инициативы

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