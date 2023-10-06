Жители Краснодарского края пожертвовали 3 млн рублей на авторские инициативы

Россияне вложили в авторские инициативы 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru. За 11 лет на платформе удалось завершить более 8,5 тыс. проектов. Из этих денег за 2023 год 3 млн рублей собрали в Краснодарском крае.

В 2023 году на сайте жители Кубани запустили сборы на 25 проектов. Сейчас собирают деньги на ремонт лестницы в одной из сочинских школ и покупку соревновательного поля для изучения робототехники.