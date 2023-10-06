Жители Краснодарского края пожертвовали 3 млн рублей на авторские инициативы
Стало известно, сколько жители Кубани пожертвовали на создание проектов через сервис краудфандинга
Россияне вложили в авторские инициативы 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru. За 11 лет на платформе удалось завершить более 8,5 тыс. проектов. Из этих денег за 2023 год 3 млн рублей собрали в Краснодарском крае.
В 2023 году на сайте жители Кубани запустили сборы на 25 проектов. Сейчас собирают деньги на ремонт лестницы в одной из сочинских школ и покупку соревновательного поля для изучения робототехники.
В Сочи открыли конкурс на финансирование 20 молодежных проектов:
Продолжается сбор на строительство центра спасения дельфинов «Дельфа». Кубанцы пожертвовали на проект уже 5,2 млн рублей. Конечная цель — 8,7 млн рублей.
Среди закрытых сборов — проект общественной организации «Молодая жизнь». Активисты собрали 1,7 млн рублей на покупку специализированного автомобиля для перевозки маломобильных детей.
Ранее Юга.ру писали, что подобную программу запустили в Сочи. На платформе собирали деньги на открытие библиотеки, а в планах были курсы финансовой грамотности и социальное такси.