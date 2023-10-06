Жители Краснодарского края в октябре смогут увидеть поток Дракониды

На Кубани с 7 по 10 октября в ночном небе можно будет наблюдать метеорный поток Дракониды

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал Юга.ру о потоке Дракониды. Жители Краснодарского края смогут увидеть его в ночном небе с 7 по 10 октября.

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По словам профессора, поток Дракониды является не самым активным. В нем обычно наблюдается не более 20-25 метеоров в час. Сам метеорный поток порожден кометой 21-P Джакобини — Циннера.



«Наблюдать эту комету удобно, потому что трапеция головы Дракона находится почти в самом зените с вечера, и метеорный поток расположен в северо-западной, западной части», — поделился Александр Иванов.



Заведующий астрофизической обсерваторией советует наблюдать поток Дракониды с вечера в горах и районах сельской местности, где нет промышленных зданий и светящихся объектов, а также в Горячем Ключе, Мезмае и Апшеронском районе. В целом явление можно увидеть на всей территории Краснодарского края и за его пределами.

Поток Дракониды был обнаружен в 1933 году. Повторилось явление в 1946 году. Позже вспышки Дракониды наблюдались до конца прошлого века в 1985 и 1998 годах. Поток вновь обнаружили в небе только в 2011 году, когда его активность достигла 300 метеоров в час.



Такое явление связано с тем, что наша планета проходит через массу вещества, распределенную по орбите кометы 21-P Джакобине — Циннера. Когда Земля проходит сквозь более плотное облако частиц, происходит метеорный поток, превращающийся в «звездный дождь». Однако это явление очень редкое.