Краснодарцев приглашают на лекцию «Мультики — это искусство?»

Краснодарский край

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  • Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

В краснодарском арт-кластере «Колос» 6 октября состоится лекция «Мультики — это искусство?» от проекта «Зарядка»

Встречу проводит Влад Балабанов — продавец в книжном магазине «Чарли», выпускник журфака КубГУ, редактор, который напечатал свой журнал об искусстве анимации. Лектор будет рассказывать о теме на примере работ Юрия Норштейна, Федора Хитрука, Уолта Диснея, Хаяо Миядзаки, Сатоси Кона, Осаму Тэдзука, Константина Бронзита.

Слушатели узнают, что у анимации совсем не детское прошлое, как мультфильмы повлияли на современное искусство и культуру, как анимация говорит с нами на серьезные темы, для кого снимают аниме и почему смотреть мультики совсем не стыдно, если вам за 20.

Начало в 19:00. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке. Оплата — донаты от 200 рублей. Арт-кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября состоится лекция от проекта Vita Nuova «Юкио Мисима: последний самурай».

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