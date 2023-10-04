В Краснодаре на лекции расскажут о творчестве японского писателя Юкио Мисиме
В Краснодаре 7 октября состоится лекция от проекта Vita Nuova «Юкио Мисима: последний самурай»
Программа:
- писатель, наиболее полно и органично совместивший в своем творчестве японскую и европейскую культуры;
- эстетика жизни и смерти как лейтмотив произведений Мисимы;
- художник, сделавший не только литературу, но и свою жизнь произведением искусства.
Юкио Мисима — писатель и драматург, яркий представитель второй волны послевоенной японской литературы. Трижды номинировался на Нобелевскую премию. Мировую известность ему принесли произведения «Дом Кёко», «После банкета», «Красивая звезда», «Шёлк и проницательность», «Сэмбэй за десять тысяч иен», «Патриотизм», «Меч», «Розы и пираты», «Тропические деревья», «Кото радости».
Лекцию читает Михаил Ермаков. Встреча пройдет в Surf Coffe X Red по адресу улица Красная, 65. Стоимость участия 500 рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарском театре Veritas в октябре состоятся премьерные показы спектакля «Нежданный гость» по мотивам одноименного романа Агаты Кристи.