В Краснодаре на лекции расскажут о творчестве японского писателя Юкио Мисиме

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 7 октября состоится лекция от проекта Vita Nuova «Юкио Мисима: последний самурай»

Программа:

  • писатель, наиболее полно и органично совместивший в своем творчестве японскую и европейскую культуры;
  • эстетика жизни и смерти как лейтмотив произведений Мисимы;
  • художник, сделавший не только литературу, но и свою жизнь произведением искусства.

Юкио Мисима — писатель и драматург, яркий представитель второй волны послевоенной японской литературы. Трижды номинировался на Нобелевскую премию. Мировую известность ему принесли произведения «Дом Кёко», «После банкета», «Красивая звезда», «Шёлк и проницательность», «Сэмбэй за десять тысяч иен», «Патриотизм», «Меч», «Розы и пираты», «Тропические деревья», «Кото радости».

Лекцию читает Михаил Ермаков. Встреча пройдет в Surf Coffe X Red по адресу улица Красная, 65. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре Veritas в октябре состоятся премьерные показы спектакля «Нежданный гость» по мотивам одноименного романа Агаты Кристи.

Афиша Краснодар Лекции Литература Образование отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Рассказ»
В Краснодаре на лекции расскажут о творчестве японского писателя Юкио Мисиме
Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу в американском стиле
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Регион накроют фронтальные разделы
В Сочи состоится фестиваль бейсджампинга
В Краснодаре отреставрировали ограду Дворца наказного атамана у лицея №48

Лента новостей

Реклама на сайте