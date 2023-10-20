Краснодарцев приглашают на лекцию «Средневековье в массовой культуре»
В Краснодаре 22 октября состоится литературный разгон «Средневековье в массовой культуре»
В программе:
- мифы и действительность: за что жгли, как судили, что читали и писали в Средние века;
- в чем причина сверхпопулярности Ведьмака, Игры престолов, Монти Пайтона и прочих серьезных и не очень тайтлов, вдохновленных эпохой;
- чек-лист латентного медиевиста: что роднит миллениалов, зуммеров и жителей Средневековья.
Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova Елена Хомухина, Вера Ткаченко и Олег Бакоев.
Начало в 20:00. Стоимость участия 500 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Лекция состоится в The Rock Bar Small Stage по адресу улица Красная, 76А.
Как писали Юга.ру, в краснодарском бизнес-центре «Централь» 21 октября состоится лекция Павла Власенко «Бриджит Бардо, кино и сексуальная революция». В программе просмотр мелодрамы «И Бог создал женщину…», а также обсуждение ленты.
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