Краснодарцев приглашают на лекцию «Средневековье в массовой культуре»

В Краснодаре 22 октября состоится литературный разгон «Средневековье в массовой культуре»

В программе:

мифы и действительность: за что жгли, как судили, что читали и писали в Средние века;

в чем причина сверхпопулярности Ведьмака, Игры престолов, Монти Пайтона и прочих серьезных и не очень тайтлов, вдохновленных эпохой;

чек-лист латентного медиевиста: что роднит миллениалов, зуммеров и жителей Средневековья.

Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova Елена Хомухина, Вера Ткаченко и Олег Бакоев.

Начало в 20:00. Стоимость участия 500 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Лекция состоится в The Rock Bar Small Stage по адресу улица Красная, 76А.

Как писали Юга.ру, в краснодарском бизнес-центре «Централь» 21 октября состоится лекция Павла Власенко «Бриджит Бардо, кино и сексуальная революция». В программе просмотр мелодрамы «И Бог создал женщину…», а также обсуждение ленты.