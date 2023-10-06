Турпоток в Кабардино-Балкарию увеличился на 25% по сравнению с 2022 годом

Летом Кабардино-Балкарию посетили более полумиллиона туристов. Поток отдыхающих вырос на четверть по сравнению с прошлым годом

Летом 2023 года Кабардино-Балкария приняла 600 тыс. туристов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. С начала года республику посетили 1,1 млн туристов. Из них 740 тыс. человек побывали на горнолыжных курортах Приэльбрусья. Планируется, что до конца года Кабардино-Балкарию посетят еще 300 тыс. отдыхающих.

Читайте также: Города Минеральных Вод назвали самыми популярными курортами России в зимнее время