Турпоток в Кабардино-Балкарию увеличился на 25% по сравнению с 2022 годом
Летом Кабардино-Балкарию посетили более полумиллиона туристов. Поток отдыхающих вырос на четверть по сравнению с прошлым годом
Летом 2023 года Кабардино-Балкария приняла 600 тыс. туристов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
С начала года республику посетили 1,1 млн туристов. Из них 740 тыс. человек побывали на горнолыжных курортах Приэльбрусья. Планируется, что до конца года Кабардино-Балкарию посетят еще 300 тыс. отдыхающих.
Также Коков добавил, что республика вошла в пятерку регионов с наибольшим объемом субсидий для поддержки проектов по созданию модульных отелей. Всего с 2022 года выделили 758 млн рублей.
«Это кемпинги, гостиничные комплексы, гостевые дворы, эко-парки, базы отдыха — всего более 50 объектов общей мощностью 582 номера. Объекты расположены в рекреационных зонах Нальчика, Прохладненского, Зольского, Эльбрусского, Черекского, Чегемского, Урванского районов. До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию все объекты», — добавил глава республики.
Как писали Юга.ру, до конца 2023 года на Эльбрусе планируют запустить две новые канатные дороги и вось трасс для катания.