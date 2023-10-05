«Кубанский научный медицинский вестник» включили в международную базу данных Scopus

Это единственный журнал, издаваемый вузами Кубани, получивший такую международную оценку. Издание имеет более чем 100-летнюю историю и выходит с 1920 года.

«Кубанский научный медицинский вестник» — открытое научно-практическое издание с результатами новейших исследований в фундаментальной, клинической и профилактической медицине. Здесь освещают проблемы медицины с акцентом на региональные особенности диагностики и лечения заболеваний, а также специфику организации здравоохранения на юге России.



Журнал публикует:

оригинальные научные статьи с результатами экспериментальных и клинических исследований;

научные обзоры результатов исследований в различных областях медицины;

материалы с описанием клинических случаев;

историко-медицинские сведения.

Аудитория «Кубанского научного медицинского вестника» — медицинские ученые и практики, специалисты в области управления здравоохранения, студенты и аспиранты медицинских специальностей, врачи-ординаторы.