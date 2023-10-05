«Кубанский научный медицинский вестник» включили в международную базу данных Scopus
Научный журнал Кубанского государственного медицинского университета «Кубанский научный медицинский вестник» пополнил международную базу данных Scopus
Это единственный журнал, издаваемый вузами Кубани, получивший такую международную оценку. Издание имеет более чем 100-летнюю историю и выходит с 1920 года.
«Кубанский научный медицинский вестник» — открытое научно-практическое издание с результатами новейших исследований в фундаментальной, клинической и профилактической медицине. Здесь освещают проблемы медицины с акцентом на региональные особенности диагностики и лечения заболеваний, а также специфику организации здравоохранения на юге России.
Журнал публикует:
- оригинальные научные статьи с результатами экспериментальных и клинических исследований;
- научные обзоры результатов исследований в различных областях медицины;
- материалы с описанием клинических случаев;
- историко-медицинские сведения.
Аудитория «Кубанского научного медицинского вестника» — медицинские ученые и практики, специалисты в области управления здравоохранения, студенты и аспиранты медицинских специальностей, врачи-ординаторы.
SCOPUS — одна из самых престижных международных реферативных баз научных данных. В 2004 году ее создало академическое издательство Elsevier. Рецензенты отметили, что журнал за последние годы публикует около 90 статей в год и его широко цитируют по всему миру. Англоязычная версия сайта — хороший инструментом для продвижения журнала среди широкой аудитории.
Как писали Юга.ру, в Кубанском государственном медицинском университете прошла масштабная научная конференция.