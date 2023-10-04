Российские авиакомпании просят повысить стоимость билетов на полеты по России
Авиакомпании попросили ежегодно индексировать программу субсидирования или повысить стоимость билетов на полеты по стране
Авиакомпания S7 предложила ввести ежегодное индексирование субсидий за региональные перевозки или повысить стоимость билетов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Представители компании отметили, что размер субсидирования и тарифы на внутренние перевозки не менялись с момента запуска программы госфинансирования 10 лет назад. По данным S7, внутренний рейс сейчас окупается только в случае, если загрузка превышает 85%.
Уточняется, что речь идет о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы, маршрутами между Крымом, Дальним Востоком и Калининградом. авиакомпания направит свои предложения в Росавиацию.
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Инициативу S7 поддержали и другие перевозчики. В Red Wings индексацию программы субсидирования назвали оправданной, но добавили, что необходимо избежать скачка цен для пассажиров. «Азимут» поддерживает предложение индексации только при увеличении бюджетного финансирования во избежание сокращения числа маршрутов.
Напомним, с 24 февраля 2022 года в Краснодарском крае работает только сочинский аэропорт. Воздушные гавани в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты. Ранее сообщалось, что все закрытые аэропорты в России получат компенсации. На это из бюджета выделили 2,6 млрд рублей.