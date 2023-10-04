В Сочи впервые покажут документальный фильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах». Показываем расписание

В кинотеатрах и учебных заведениях Сочи состоится премьера фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах», созданного при поддержке курорта «Роза Хутор» в честь 80-летия битвы за Кавказ

Где и когда покажут фильм? Первый показ пройдет 9 октября в сочинской СОШ №65 им. Героя Советского Союза Турчинского А.П. В 1960 году на территории учебного заведения создали историко-краеведческий музей «Красная Поляна». Он работает под руководством методиста музея, почетного гражданина Сочи Бориса Дмитриевича Цхомария и заслуженного учителя РФ, директора школы Александры Дмитриевны Цхомария. В музее есть экспозиция, посвященная обороне Кавказа. На территории школы установили мемориал «Краснополянцам — защитникам Отечества». Картину «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» также покажут 10 октября в кинотеатрах Сочи: «Комсомолец» — в 10:00;

«Сочи» — в 12:00;

«Луч» — в 13:00;

«Юбилейный» — в 14:00;

«Восход» — в 14:00. Вход свободный. Показы фильма пройдут и в Домах культуры всех сельских округов города.

В кинотеатре «Родина» (улица Красноармейская, 24, корпус 1) 10 октября в 11:00 состоится встреча с автором фильма, тележурналистом Дмитрием Кузьминым. Вход свободный. На курорте «Роза Хутор» киносеанс начнется 13 октября в 17.00 на площадке Лектория горного клуба «Спорт-Марафон» (улица Набережная Панорама, 4, здание отеля Radisson, вход с набережной). Картину представит автор Дмитрий Кузьмин. Генеральный директор горного курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский считает: «Сохранять память о тех, кто сложил свои головы в горах Кавказа и защитил родину от фашистских захватчиков, — наш священный долг. Мы всегда будем чтить тех героических ребят из 20 горнострелковой дивизии, которые держали оборону здесь, на Умпырском направлении, на горных перевалах Аишхо и Псеашхо. Благодаря их храбрости, враг никогда не ступил на землю Красной Поляны. После войны, я знаю, ветераны приезжали в поселок, связь с ними не терялась. Очень важно, что сегодня мы можем вспомнить и вновь поблагодарить этих людей». Студентам Сочинского Государственного университета ленту покажут в рамках кураторских часов с 20 октября.

Что это за фильм? Все события и истории киноленты «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» основаны на реальных событиях. Съемки проходили на местах боевых действий 1942-1943 годов: в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо. Фильм создали по инициативе и при поддержке курорта «Роза Хутор». В картине использовали: собственные съемки творческой группы и фрагменты кинохроники фронтовых операторов из собрания Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске;

кадры кинохроники;

музыку и песни 1930-х и 1940-х годов.

Автор фильма Дмитрий Кузьмин рассказывает: «К экспедициям мы готовились неделями чтобы немного облегчить путь в труднодоступные районы Абхазии, к Санчарскому перевалу, на сочинский перевал Аишхо и в горы Туапсе, где следы далекой войны до сих пор на поверхности. Туда точно никто ещё не поднимал столько снимающей техники. А ведь не то что работать, находиться физически наверху порой было очень тяжело. Но каково тогда было нашим бойцам? Мы спали, как они, ели то же, мы даже пытались штурмовать высоту на скорость в тех же кирзачах с портянками, чтобы понять, как в суровых условиях 80 лет назад смогли выстоять не богатыри — простые люди, которые горы-то увидели тогда впервые. У каждого из них своя история. Героическая, до комка в горле, порой настолько трогательная. О мужестве и стойкости бойцов, заживо замерзавших под лавинами, о самоотверженных жителях приморских городков, кто отдавал раненым последнее, хотя сам был вынужден ловить чаек. И теперь, когда наш фильм готов, мы рады, что в этот путь вместе с нами теперь сможет отправиться каждый».