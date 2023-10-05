В Краснодаре пройдет лекция о теориях заговоров
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 8 октября состоится лекция «Теории заговоров»
В программе:
- теории заговора и конспирологическое мышление;
- плоская земля, ненастоящие птицы, голограмма Луны и пирамиды, построенные динозаврами;
- иллюминаты или рептилоиды;
- Австралии не существует, как и Финляндии, как и Джоан Роулинг.
Лекцию читает Ольга Чумакова. Начало в 17:00. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает мультимедийный выставочный проект «Фрида Кало», где можно познакомиться с творчеством мексиканской художницы. Произведения анимированы с помощью современных технологий.