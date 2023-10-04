В центре Краснодара 5 октября перекроют несколько участков дороги

В центре Краснодара во время праздника в честь Дня учителя перекроют улицы

В Краснодаре 5 октября с 6:00 будет закрыто движение по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной. Также нельзя будет проехать по улице Буденного от Красной до Коммунаров. С 22:00 4 октября проезжую часть начнут освобождать от автомобилей.

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В администрации сообщили, что на улицах Красноармейской и им. Буденного организуют стоянки для автомобилей.

Ранее в мэрии рассказали, что до 7 октября в транспорте КТТУ в честь Дня учителя на экранах будут показывать 25 детских рисунков. Для онлайн-выставки «Мир глазами детей» отобрали лучшие работы учеников учреждений культуры и дополнительного образования.