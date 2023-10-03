Лимоны, «Парк облаков» и очередь в Японский сад. Показываем обстановку в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Показываем осенний парк «Краснодар» и строительство новой локации

3 октября в парке «Краснодар» продолжают активно строить новую очередь — «Парк облаков». Локация находится сразу за Японским садом. Сейчас там можно увидеть, как рабочие высаживают растения и делают дорожки.

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Недавно в соцсетях сообщили, что по новой локации уже можно гулять. Оказалось, что это не так. Одна из открытых дорожек работает только для воспитанников футбольной академии. Больше никого туда не пускают.

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Никуда не делась очередь в Японский сад. Люди также толпятся у инфоматов, чтобы попасть в самую популярную локацию парка. 

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Зато в других частях парках немноголюдно и можно прогуляться по пустым осенним локациям. 

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Со стороны улицы Школьной около фонтана и спортивных площадок созрели лимоны. Цитрусовые деревья растут у входа в раздевалки.

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Ранее Юга.ру писали, что участок улицы Посадского за парком станет пешеходным и соединит очереди парка. Новую дорогу-дублер открыли в конце августа.

Краснодар парк «Краснодар»

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