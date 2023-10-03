Лимоны, «Парк облаков» и очередь в Японский сад. Показываем обстановку в парке «Краснодар»
Показываем осенний парк «Краснодар» и строительство новой локации
3 октября в парке «Краснодар» продолжают активно строить новую очередь — «Парк облаков». Локация находится сразу за Японским садом. Сейчас там можно увидеть, как рабочие высаживают растения и делают дорожки.
Недавно в соцсетях сообщили, что по новой локации уже можно гулять. Оказалось, что это не так. Одна из открытых дорожек работает только для воспитанников футбольной академии. Больше никого туда не пускают.
Никуда не делась очередь в Японский сад. Люди также толпятся у инфоматов, чтобы попасть в самую популярную локацию парка.
Зато в других частях парках немноголюдно и можно прогуляться по пустым осенним локациям.
Со стороны улицы Школьной около фонтана и спортивных площадок созрели лимоны. Цитрусовые деревья растут у входа в раздевалки.
Ранее Юга.ру писали, что участок улицы Посадского за парком станет пешеходным и соединит очереди парка. Новую дорогу-дублер открыли в конце августа.