Лимоны, «Парк облаков» и очередь в Японский сад. Показываем обстановку в парке «Краснодар»

Показываем осенний парк «Краснодар» и строительство новой локации

3 октября в парке «Краснодар» продолжают активно строить новую очередь — «Парк облаков». Локация находится сразу за Японским садом. Сейчас там можно увидеть, как рабочие высаживают растения и делают дорожки.

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Недавно в соцсетях сообщили, что по новой локации уже можно гулять. Оказалось, что это не так. Одна из открытых дорожек работает только для воспитанников футбольной академии. Больше никого туда не пускают.

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Никуда не делась очередь в Японский сад. Люди также толпятся у инфоматов, чтобы попасть в самую популярную локацию парка.

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Зато в других частях парках немноголюдно и можно прогуляться по пустым осенним локациям.

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Со стороны улицы Школьной около фонтана и спортивных площадок созрели лимоны. Цитрусовые деревья растут у входа в раздевалки.

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру