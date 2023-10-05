В Краснодаре откроется персональная выставка работ Сергея Яшина

Представлено более 40 живописных полотен, созданных в разных жанрах и в разный период творчества мастера. Посетители смогут познакомиться с работами художника, написанными с середины 1990-х годов и по настоящее время, в том числе с масштабной серией «Органика».

«Зритель сможет проследить динамику изменения пластического языка мастера и выбора сюжетов — фигуративных или абстрактных. В работах живописца можно увидеть сложные ракурсы и оригинальные композиции. Он погружен в проблемы искусства и мифа, стремится выразить ритмы своей эпохи», — объяснили в музея.

В пресс-службе добавили, что Сергей Яшин создает философские произведения, вносящие свежую струю в современное искусство Кубани.

Выставка будет работать до 22 октября по адресу улица Красная, 15.