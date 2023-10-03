В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Эта ваша психология»

По словам организаторов, психология в общественном восприятии стремительно проходит путь «от к специалистам ходят только больные до забота о ментальном здоровье имеет не меньшее значение, чем о физическом».

«Поэтому мы решили создать выставку, где психология, ее термины и отрасли представлены визуальным языком фотографии, живописи и коллажа. Таким образом, какие-то пугающие и непонятные моменты могут оказаться гораздо более близкими и понятными на уровне наших чувств, через красоту и взгляд самобытных художников», — объяснили организаторы выставки.

В проекте участвуют Ольга Чумакова, Валентина Апостолова, Светлана Егудина, Александра Фишер, Дарья Феленкова, Диана Смирнова, Анастасия Филиппова,

Выставка будет работать до 15 октября по адресу улица Красная, 100. Стоимость билетов 350 рублей.

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