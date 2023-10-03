В белореченском парке Железнодорожников активисты высадили 39 хвойных деревьев

Реклама ООО "ЕвроХим-БМУ" ИНН: 2303025270 ERID: j1SVHyf65EC2YESXG
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Молодые специалисты ЕвроХим-БМУ, учащиеся ЕвроХим-классов и волонтеры «Экосодружества» поучаствовали в «Зеленой акции» в Белореченске

За час работы активисты высадили 21 тую Смаргд и 18 туй Даника, а после провели начальные уходовые работы за саженцами.

К «Зеленой акции» впервые привлекли школьников ЕвроХим-классов. Теперь они будут наблюдать за развитием деревьев. Первую подкормку хвойных запланировали на 13 октября, во Всемирный день удобрений.

В 2022 году в Белореченске набирали школьников в ЕвроХим-классы:

«Участие в сезонных высадках деревьев — одно из экологических направлений, которое мы всячески поддерживаем и развиваем. В июне этого года мы инициировали высадку хвойных насаждений в городском Парке Победы и высадили более 40 саженцев пирамидальных и шарообразных туй», — поделился начальник административного управления ЕвроХим-БМУ Виталий Россов.

Как писали Юга.ру, в июле 2023 года сотрудники ЕвроХим-БМУ совместно с представителями Гривенского осетрового рыбоводного завода выпустили в реку Кубань с притоками более 53 тысяч осетровых рыб.

Акции Белореченский район Благоустройство Волонтеры ЕвроХим Парки Экология

Новости

Концессионер рассказал о строительстве трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре
В мессенджерах предупреждают о новом виде мошенничества с участием ребенка. Полиция Краснодара назвала это фейком
Роспотребнадзор проверит качество воздуха в станице Полтавской после пожара на мусорном полигоне
Города Минеральных Вод назвали самыми популярными курортами России в зимнее время
В Краснодарском крае готовят к открытию второй крематорий
Адыгея возглавила топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью — аналитики

Лента новостей

Реклама на сайте