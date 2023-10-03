В белореченском парке Железнодорожников активисты высадили 39 хвойных деревьев

Молодые специалисты ЕвроХим-БМУ, учащиеся ЕвроХим-классов и волонтеры «Экосодружества» поучаствовали в «Зеленой акции» в Белореченске

За час работы активисты высадили 21 тую Смаргд и 18 туй Даника, а после провели начальные уходовые работы за саженцами. К «Зеленой акции» впервые привлекли школьников ЕвроХим-классов. Теперь они будут наблюдать за развитием деревьев. Первую подкормку хвойных запланировали на 13 октября, во Всемирный день удобрений.

В 2022 году в Белореченске набирали школьников в ЕвроХим-классы: больше о спецклассах

«Участие в сезонных высадках деревьев — одно из экологических направлений, которое мы всячески поддерживаем и развиваем. В июне этого года мы инициировали высадку хвойных насаждений в городском Парке Победы и высадили более 40 саженцев пирамидальных и шарообразных туй», — поделился начальник административного управления ЕвроХим-БМУ Виталий Россов.