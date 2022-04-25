В Белореченске стартовал набор школьников в ЕвроХим-классы

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

В Белореченске начался набор учеников 8-11 классов в профильные классы, созданные ЕвроХимом на базе СОШ № 68 для на 2022-2023 учебный год

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В ЕвроХим-классах белореченские старшеклассники получат образование с естественно-математическим уклоном и ранней профориентацией. Чтобы попасть в спецклассы, школьники должны пройти вступительные испытания по профильным предметам (контрольные работы базового уровня) и собеседование.

Воспитанники ЕвроХим-классов будут изучать химию, физику, математику и информатику, заниматься в современных оборудованных лабораториях, участвовать в профориентационных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах.

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Они смогут получать стипендии за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве и проходить стажировку и практику на современных производствах крупнейших российских предприятий.

После обучения в спецклассах ребята смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ и поступить на обучение на востребованные в компании «ЕвроХим» специальности, а после освоения профессии — трудоустроиться на предприятия минерально-химической компании. 

Как писали ранее Юга.ру, «ЕвроХим» запустил обучение инженеров.

Белореченский район ЕвроХим Школа Школьники

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