В Белореченске стартовал набор школьников в ЕвроХим-классы

В Белореченске начался набор учеников 8-11 классов в профильные классы, созданные ЕвроХимом на базе СОШ № 68 для на 2022-2023 учебный год

В ЕвроХим-классах белореченские старшеклассники получат образование с естественно-математическим уклоном и ранней профориентацией. Чтобы попасть в спецклассы, школьники должны пройти вступительные испытания по профильным предметам (контрольные работы базового уровня) и собеседование.

Воспитанники ЕвроХим-классов будут изучать химию, физику, математику и информатику, заниматься в современных оборудованных лабораториях, участвовать в профориентационных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах.

Они смогут получать стипендии за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве и проходить стажировку и практику на современных производствах крупнейших российских предприятий.

После обучения в спецклассах ребята смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ и поступить на обучение на востребованные в компании «ЕвроХим» специальности, а после освоения профессии — трудоустроиться на предприятия минерально-химической компании.