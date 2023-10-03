Из Краснодара и Ростова-на-Дону запустят турпоезда в Адыгею и Карачаево-Черкессию

С ноября из Ростовской области и Краснодарского края будут курсировать новые туристические поезда в Адыгею и Карачаево-Черкесию

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что туристические поезда будут ходить в формате «отель на колесах». Посадка пассажиров предусмотрена на станциях «Ростов-Главный», «Краснодар-1», «Туапсе» и «Невинномысская».

Первый рейс турпоезда «К горам и термам» запланирован на 3 ноября. Ранее Юга.ру писали про его маршрут. Подробнее о нем читайте здесь. Отправиться в Адыгею этот турпоезд также планирует 17 ноября, 1 и 15 декабря, 28 февраля и 8 марта.

Туристический поезд «Выходные на Домбае» совершит два рейса с отправлением из Ростова-на-Дону 24 ноября и 8 декабря. Он доставит путешественников в Черкесск. В республике туристы пробудут два дня и смогут посетить горнолыжные курорты Домбай и Архыз.

В поездах предусмотрены современные вагоны купе и СВ, вагон-ресторан и вагон-душ. В стоимость поездки включены завтраки.

Продажа билетов уже открыта. При покупке пассажиры могут выбрать и приобрести один из экскурсионных турпакетов. Посмотреть подробную программу туров и оформить проездные документы можно на сайте «РЖД» в разделе «Туристические поезда».

Как писали ранее Юга.ру, на юге России появятся новые круизные поезда и обзорные вагоны.