Град выпал в Туапсинском районе
Дождь с градом прошел 1 октября в поселке Гойтх Туапсинского района
Начинает местами оправдываться прогноз синоптиков об ухудшении погоды в южных районах Краснодарского края.
Как сообщает телеграм-канал «Мой Туапсе», около 17:00 1 октября в поселке Гойтх выпал град.
Напомним, что штормовое предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре в Краснодарском крае объявлено по 3 октября включительно.
При этом продолжает действовать ограничение на посещение трех туристических маршрутов в Кавказском заповеднике — там ведется подсчет популяции благородного оленя.
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