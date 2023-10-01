Град выпал в Туапсинском районе

Краснодарский край

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  • Град, выпавший в поселке Гойтх 1 октября 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Мой Туапсе», T.me/my_tuapse
    Град, выпавший в поселке Гойтх 1 октября 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Мой Туапсе», T.me/my_tuapse

Дождь с градом прошел 1 октября в поселке Гойтх Туапсинского района

Начинает местами оправдываться прогноз синоптиков об ухудшении погоды в южных районах Краснодарского края.

Как сообщает телеграм-канал «Мой Туапсе», около 17:00 1 октября в поселке Гойтх выпал град.

Напомним, что штормовое предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре в Краснодарском крае объявлено по 3 октября включительно.

При этом продолжает действовать ограничение на посещение трех туристических маршрутов в Кавказском заповеднике — там ведется подсчет популяции благородного оленя.

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Град выпал в Туапсинском районе
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