Град выпал в Туапсинском районе

Дождь с градом прошел 1 октября в поселке Гойтх Туапсинского района

Как сообщает телеграм-канал «Мой Туапсе», около 17:00 1 октября в поселке Гойтх выпал град.

Начинает местами оправдываться прогноз синоптиков об ухудшении погоды в южных районах Краснодарского края.

Напомним, что штормовое предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре в Краснодарском крае объявлено по 3 октября включительно.

При этом продолжает действовать ограничение на посещение трех туристических маршрутов в Кавказском заповеднике — там ведется подсчет популяции благородного оленя.