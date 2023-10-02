Губернатор Кубани заявил, что в Краснодаре появятся 40 новых храмов

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Дульской, Юга.ру
    © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

В Краснодаре на территории 1,5 тыс. га построят 40 храмов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с патриархом Кириллом сообщил, что генпланом Краснодара предусмотрено строительство 40 храмов. Их возведут в новом микрорайоне площадью 1,5 тыс. га. Сроки строительства не уточняются.

«Сегодня у нас не строятся новые микрорайоны без школ, без детских садов, но также и без храмов. То есть при планировке территории обязательно включается храм, и это не обсуждается, это уже норма», — сказал глава региона.

Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре провели публичные слушания по вопросу передачи двух участков РПЦ. Как эту землю будут использовать — неизвестно.

Также новый храм строят под Краснодаром в Новой Адыгее. Ранее Ольга Бузова заявила, что уже несколько лет жертвует деньги на его строительство.

Вениамин Кондратьев Краснодар Православие Религия

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