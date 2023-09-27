В сочинском природном заповеднике введут ограничения на нескольких маршрутах
В Кавказском заповеднике ограничат посещение маршрутов в связи с учетом благородного оленя
В Кавказском заповеднике начался учет благородного оленя. В связи с этим с 30 сентября по 2 октября введут ограничения на посещение некоторых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Читайте также:
- №8 «Через перевал Аишхо к Черному морю»;
- №9 «Урочище Энгельмановы поляны — озеро Кардывач»;
- №12 «Урочище Имеретинка».
В это время будет усилен контроль за посещением природной территории. Туристам, планирующим в эти даты поход по указанным маршрутам, рекомендуется перенести посещение, либо выбрать другой маршрут. Если это невозможно, то Кавказский заповедник вернет деньги за пропуск.
По возникшим вопросам можно обратиться в отдела туризма по телефону: +7988-150-01-02 или по электронной почте: 150002@mail.ru.
Учет кавказского благородного оленя проводится осенью. Именно в это время у них проходит гон. Олень принадлежит к осторожным и бдительным животным. У копытных хорошие слух, зрение и обоняние, поэтому подкрасться к ним трудно.
Скрываясь от малейшей опасности в другое время года, в период гона взрослые самцы оленя дают о себе знать трубным ревом. Поэтому в это время их легко заметить и провести учет численности животных.
В разгар рева несколько десятков самцов оленя обзаводятся брачными компаниями с 4-8 самками. Из года в год они формируются на одних и тех же местах.
Как писали ранее Юга.ру, на территории природного заказника «Турмонский» выпустили самца переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас.