В сочинском природном заповеднике введут ограничения на нескольких маршрутах

В это время будет усилен контроль за посещением природной территории. Туристам, планирующим в эти даты поход по указанным маршрутам, рекомендуется перенести посещение, либо выбрать другой маршрут. Если это невозможно, то Кавказский заповедник вернет деньги за пропуск. По возникшим вопросам можно обратиться в отдела туризма по телефону: +7988-150-01-02 или по электронной почте: 150002@mail.ru .

Учет кавказского благородного оленя проводится осенью. Именно в это время у них проходит гон. Олень принадлежит к осторожным и бдительным животным. У копытных хорошие слух, зрение и обоняние, поэтому подкрасться к ним трудно.



Скрываясь от малейшей опасности в другое время года, в период гона взрослые самцы оленя дают о себе знать трубным ревом. Поэтому в это время их легко заметить и провести учет численности животных.



В разгар рева несколько десятков самцов оленя обзаводятся брачными компаниями с 4-8 самками. Из года в год они формируются на одних и тех же местах.