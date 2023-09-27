В сочинском природном заповеднике введут ограничения на нескольких маршрутах

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Кавказском заповеднике ограничат посещение маршрутов в связи с учетом благородного оленя

В Кавказском заповеднике начался учет благородного оленя. В связи с этим с 30 сентября по 2 октября введут ограничения на посещение некоторых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба заповедника. 

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В это время будет усилен контроль за посещением природной территории. Туристам, планирующим в эти даты поход по указанным маршрутам, рекомендуется перенести посещение, либо выбрать другой маршрут. Если это невозможно, то Кавказский заповедник вернет деньги за пропуск.

По возникшим вопросам можно обратиться в отдела туризма по телефону: +7988-150-01-02 или по электронной почте: 150002@mail.ru.

Учет кавказского благородного оленя проводится осенью. Именно в это время у них проходит гон. Олень принадлежит к осторожным и бдительным животным. У копытных хорошие слух, зрение и обоняние, поэтому подкрасться к ним трудно.

Скрываясь от малейшей опасности в другое время года, в период гона взрослые самцы оленя дают о себе знать трубным ревом. Поэтому в это время их легко заметить и провести учет численности животных.

В разгар рева несколько десятков самцов оленя обзаводятся брачными компаниями с 4-8 самками. Из года в год они формируются на одних и тех же местах.

Как писали ранее Юга.ру, на территории природного заказника «Турмонский» выпустили самца переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас.

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В сочинском природном заповеднике введут ограничения на нескольких маршрутах

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