Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали

1 октября около 11:30 на два часа было закрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.

Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта — об этом в 11:34 1 октября сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на Оперативный штаб Крыма.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», отмечается в сообщении.

Причины ограничений и продолжительность введенных ограничений не сообщаются.

Напомним, что ранее этим утром на несколько часов вводилось ограничение полетов в аэропорту Сочи.