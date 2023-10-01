Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 октября около 11:30 на два часа было закрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.

Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта — об этом в 11:34 1 октября сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на Оперативный штаб Крыма.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», отмечается в сообщении.

Причины ограничений и продолжительность введенных ограничений не сообщаются.

Напомним, что ранее этим утром на несколько часов вводилось ограничение полетов в аэропорту Сочи.

ДОПОЛНЕНО: В 13:14 было объявлено о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

дорога на курорт Крымский мост

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