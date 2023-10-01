Из-за пролета беспилотника в Сочи временно закрывали аэропорт

Утром 1 октября над Краснодарским краем сбили беспилотник, а в аэропорту Сочи на несколько часов ввели ограничение полетов.

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что 1 октября около 8:00 «дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края». О разрушениях и пострадавших не сообщается, также не уточняется район происшествия.

Вскоре после этого мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём телеграм-канале рассказал, что «в целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов».

Министерство обороны также сообщило о том, что ещё три беспилотника были сбиты утром 1 октября над Смоленской областью.