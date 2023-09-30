В Краснодаре на парковке сгорели три машины

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодарский край» https://t.me/krasnodarkray1/24260
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодарский край» https://t.me/krasnodarkray1/24260

На парковке краснодарского жилого комплекса на улице Степной сгорели три автомобиля

ГУ МВД России по Краснодарскому краю 30 сентября сообщило о ночном пожаре в Краснодаре на парковке ЖК на улице Степной. По данным ведомства, там сгорели три автомобиля.

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Как сообщает полиция, у одной из машин произошло замыкание электропроводки. После она загорелась, а огонь перешел на соседние припаркованные автомобили.

На месте работают правоохранители. По факту пожара проводится проверка.

Ранее Юга.ру писали, что в Темрюкском районе Краснодарского края загорелся гектар поля вблизи жилых домов.

Автомобили Краснодар парковки Пожары Происшествия

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