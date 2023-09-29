В Краснодаре запустили программу фудшеринга для нуждающихся. Рассказываем, как это работает
В Краснодаре нуждающиеся могут бесплатно получить продукты. Юга.ру узнали, кто и как может обратиться за помощью
Сеть магазинов «Магнит» и банк еды «Русь» запустили в Краснодаре проект по фудшерингу. Это благотворительная программа, в рамках которой продукты с истекающим сроком годности передают нуждающимся.
Проект ранее запустили в других городах страны. В Краснодаре фудшеринг пока работает в тестовом формате на базе суперстора «Магнит Экстра». Планируется, что объем передаваемой продукции из магазина в будущем составит до 100 кг в день.
Благополучателям бесплатно доставляют хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и бакалею. Всего около 300 наименований, исключая продукты животного происхождения. Как объяснили в «Магните», мясную продукцию не включили в список из-за сложностей с сопроводительными ветеринарными документами.
Передаваемые товары проходят двойной контроль качества — сотрудниками магазина и волонтерами банка еды. Продукты для набора собирают в магазине. Журналист Юга.ру побывала в гипермаркете и увидела, как это происходит.
Схема достаточно простая — сначала на пульт сотрудника торгового зала поступает заявка. Затем начинается её сборка. Работник магазина по списку набирает продукты и проверяет, чтобы они соответствовали необходимым критериям. После этого он передает еду волонтерам. Они еще раз проверяют продукцию и складывают её в многоразовые сумки.
Просто так волонтеров к работе не допускают. На каждого из них «Русь» составляет доверенность и передает в магазин. Там данные добровольцев сверяют с указанными в документе. Если все в порядке — волонтер может приступать к делу.
После того, как продукты собрали, их отвозят нуждающимся. Волонтеры доставляют наборы до квартиры. Затем получатели расписываются в документе о получении еды.
Сегодня среди получателей была жительница Краснодара Ирина. У женщины серьезные проблемы с ногами и она не встает с кровати. Волонтеры заносят сумку с едой прямо в квартиру и просят женщину расписаться.
По словам Ирины, проект ей сильно помогает. У женщины нет собственного жилья и очень маленькая пенсия. Она рассказала, что денег не хватает даже на еду, поэтому пришлось обратиться за помощью к волонтерам.
Как рассказала директор регионального отделения «Русь» Светлана Недилько, продуктовые наборы собирают каждый день и доставляют по разным адресам. По всей территории края более 1 тыс. благополучателей. Иногда волонтеры везут продукты людям в другие города из Краснодара.
Стать участниками проекта могут многодетные семьи, люди в трудной жизненной ситуации, пенсионеры и инвалиды. Для этого нужно написать в банк еды «Русь» в социальной сети Вконтакте. Далее волонтеры объяснят порядок действий и внесут нуждающихся в базу.