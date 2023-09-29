В Краснодаре запустили программу фудшеринга для нуждающихся. Рассказываем, как это работает

В Краснодаре нуждающиеся могут бесплатно получить продукты. Юга.ру узнали, кто и как может обратиться за помощью

Сеть магазинов «Магнит» и банк еды «Русь» запустили в Краснодаре проект по фудшерингу. Это благотворительная программа, в рамках которой продукты с истекающим сроком годности передают нуждающимся.

Проект ранее запустили в других городах страны. В Краснодаре фудшеринг пока работает в тестовом формате на базе суперстора «Магнит Экстра». Планируется, что объем передаваемой продукции из магазина в будущем составит до 100 кг в день.

Благополучателям бесплатно доставляют хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и бакалею. Всего около 300 наименований, исключая продукты животного происхождения. Как объяснили в «Магните», мясную продукцию не включили в список из-за сложностей с сопроводительными ветеринарными документами.

Передаваемые товары проходят двойной контроль качества — сотрудниками магазина и волонтерами банка еды. Продукты для набора собирают в магазине. Журналист Юга.ру побывала в гипермаркете и увидела, как это происходит.

Схема достаточно простая — сначала на пульт сотрудника торгового зала поступает заявка. Затем начинается её сборка. Работник магазина по списку набирает продукты и проверяет, чтобы они соответствовали необходимым критериям. После этого он передает еду волонтерам. Они еще раз проверяют продукцию и складывают её в многоразовые сумки.