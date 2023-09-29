В Краснодаре толпы бухгалтеров стоят в очередях у военкоматов из-за нового закона

У краснодарских военкоматов скопились очереди из бухгалтеров. Они должны успеть отчитаться о сотрудниках на воинском учете до 1 октября, чтобы не получить штрафы

Бухгалтеры Краснодара пожаловались на огромные очереди в военкоматах города. Специалисты приходят к дверям ведомств рано утром и за весь день часто так и не могут попасть на прием для сдачи документов. Справка. 1 октября в России, в соответствии с новым законом, вырастут штрафы для работодателей, которые не предоставили в военные комиссариаты информацию о гражданах, подлежащих воинскому учету.



Когда речь идет о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на учет, должностные лица заплатят за нарушение от 40 до 50 тыс. рублей (вместо 1-3 тыс. рублей). Наказание для организаций ранее не было предусмотрено, с 1 октября им будет грозить штраф от 300 до 450 тыс. рублей.



В случаях, когда работодатель не сообщил или сообщил несвоевременно любую другую информацию, которую обязан передавать в военкомат (в том числе о приеме и увольнении военнообязанного) штраф для должностного лица составит от 40 до 50 тыс. рублей.

29 сентября — последний рабочий день, когда можно сдать документы, уложившись в срок, указанный в законе.

Вот что бухгалтеры краснодарских организаций рассказали редактору Юга.ру: «9:15 утра, в списке было 100 человек, сказали, что его уже забрали, 50 человек примут от силы. Приходить надо в 5-6 утра, записаться и ждать . К нам в коридор вышла женщина и объявила, что те, кто не пройдут, в понедельник будут заходить в кабинет военного комиссара, что вызвало бурный смех. Военному комиссару больше делать нечего, как смотреть на толпу женщин-бухгалтеров».

«Пришла сегодня в 08:40 [29 сентября — прим. ред.] в военкомат Западного и Прикубанского округов. Там не прошли люди с прошлого дня. В 08:40 я была уже семидесятой , при этом еще около 20-30 человек должны были принять со вчерашнего дня. В очереди говорили, что во вторник за день приняли 20 человек, а в другой день ускорились и приняли 90 человек. Я поняла, что не пройду, решила отправить документы почтой, чтобы перестраховаться, не получить штраф. Но на следующей неделе буду и дальше пытаться сдать документы лично, так как почтой отправлять не рекомендуется ».