В Краснодарском крае начался прием заявок на четвертый конкурс губернаторских грантов

На Кубани стартовал прием заявок на гранты губернатора по физической культуре и спорту

В Краснодарском крае 29 сентября начался прием заявок на четвертый конкурс грантов губернатора Кубани 2023 года. Конкурс направлен на развитие физкультуры и спорта в регионе.

Подать заявку на участие можно на сайте до 3 ноября. Участников просят не откладывать свои работы на последние дни и присылать их заранее, так как для исправления возможных технических ошибок понадобится время.

Информацию о грантовых направлениях и условиях участия можно найти на сайте, а ответы на основные вопросы — в разделе «Частые вопросы». Реализовать финансируемые проекты победители конкурса смогут не раньше 1 января 2024 года.



В преддверии конкурса 22 сентября в центре развития гражданского общества для спортивных организаций провели обучающий семинар. Посмотреть его запись можно здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае стобальникам выплатят по 100 тыс. рублей, а губернаторскую стипендию повысят.