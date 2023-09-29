В Краснодарском крае начался прием заявок на четвертый конкурс губернаторских грантов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани стартовал прием заявок на гранты губернатора по физической культуре и спорту

В Краснодарском крае 29 сентября начался прием заявок на четвертый конкурс грантов губернатора Кубани 2023 года. Конкурс направлен на развитие физкультуры и спорта в регионе.

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Подать заявку на участие можно на сайте до 3 ноября. Участников просят не откладывать свои работы на последние дни и присылать их заранее, так как для исправления возможных технических ошибок понадобится время.

Информацию о грантовых направлениях и условиях участия можно найти на сайте, а ответы на основные вопросы — в разделе «Частые вопросы». Реализовать финансируемые проекты победители конкурса смогут не раньше 1 января 2024 года.

В преддверии конкурса 22 сентября в центре развития гражданского общества для спортивных организаций провели обучающий семинар. Посмотреть его запись можно здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае стобальникам выплатят по 100 тыс. рублей, а губернаторскую стипендию повысят.

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