В Краснодарском крае прогнозируют теплый, но ветреный день

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 29 сентября

Как рассказали синоптики краснодарского гидрометцентра, 29 сентября на погоду будет оказывать влияние очаг повышенного атмосферного давления. Он сохранит на Кубани солнечную и теплую погоду.

В Краснодаре днем воздух прогреется до 27-29 °С. Ожидается небольшая облачность и ветер с порывами до 12-14 м/с.