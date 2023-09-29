В Краснодарском крае прогнозируют теплый, но ветреный день

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 29 сентября

Как рассказали синоптики краснодарского гидрометцентра, 29 сентября на погоду будет оказывать влияние очаг повышенного атмосферного давления. Он сохранит на Кубани солнечную и теплую погоду.

В Краснодаре днем воздух прогреется до 27-29 °С. Ожидается небольшая облачность и ветер с порывами до 12-14 м/с. 

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По краю будет небольшая облачность. Днем температура воздуха составит 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

На Черноморском побережье днем будет до 25-30 °С. Местами ожидается сильный ветер до 20 м/с.

Ранее Юга.ру писали, что на Черноморском побережье будет тепло почти до середины октября. На пляжах курортных городов все еще много туристов. 

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