На молодежном форуме в Ростовской области «Ростелеком» провел интернет и показал эпизоды сериала о буллинге

Девятый год подряд «Ростелеком» поддержал молодежный образовательный форум «Ростов» в селе Натальевка Ростовской области

Провайдер подключил оптическую инфраструктуру и установил Wi-Fi-точки с пропускной способностью больше 100 Мбит/с и возможностью одновременного подключения более 70 человек на каждой. За все время форумчане передали и приняли более 380 Гб.

На мероприятии «Ростелеком» показал участникам первые две серии новой киноленты о буллинге среди подростков «Плакса». Цифровая премьера сериала состоится эксклюзивно в Wink 28 сентября 2023 года.

«Ростелеком» поддерживает талантливую молодежь, и именно такие ребята ежегодно собираются на форуме «Ростов». Такие масштабные события всегда нуждаются в устойчивом интернет-соединении. Благодаря построенной компанией оптической инфраструктуре мы можем обеспечивать качественное и бесшовное покрытие на всех площадках. Образовательная программа, тренинги для треков, вечерние мероприятия — везде нужен интернет, и мы рады с этим помочь», — рассказал вице-президент на юге, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

На форуме работала также интерактивная площадка от провайдера. Днем на ней проходили образовательные лекции и мастер-классы, а вечером участники могли спеть здесь в караоке, зарядить гаджеты и пообщаться.

Форум «Ростов» организовало Агентство развития молодежных инициатив (АРМИ) при поддержке Правительства Ростовской области и регионального комитета по молодежной политике. В 2023 году мероприятие посетили около 500 человек из Ростовской, Волгоградской областей и других южных регионов России. На форуме обсудили предпринимательство, сообщества и кадры для села, агротуризм и волонтерство.

«Невозможно представить такой большой форум без интернета. «Ростелеком» — давний и надежный партнер форума. Интерактивная площадка компании всегда выступает местом притяжения форумчан. Мы благодарим партнера за содействие и организацию показа сериала, посвященного буллингу в молодежной среде», — сказал директор АРМИ Денис Белаш.

«Ростелеком» традиционно поддерживает образовательные молодежные форумы на юге России: «Молодая волна», «Ростов», «Машук», «БерегА» и другие.