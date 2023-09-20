В Сочи недалеко от аэропорта загорелся резервуар с дизельным топливом

Утром 20 сентября в Адлере начался пожар. Горит резервуар с топливом

В соцсетях сообщили, что пожар начался около 5:15 утра. Местные жители написали, что сначала услышали взрыв, а затем увидели клубы дыма.

На кадрах из телеграм-каналов видно, что горит цистерна «Роснефти».