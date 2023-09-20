В Сочи недалеко от аэропорта загорелся резервуар с дизельным топливом

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Утром 20 сентября в Адлере начался пожар. Горит резервуар с топливом

В соцсетях сообщили, что пожар начался около 5:15 утра. Местные жители написали, что сначала услышали взрыв, а затем увидели клубы дыма.

На кадрах из телеграм-каналов видно, что горит цистерна «Роснефти». 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 кв. метров. На месте работают 60 человек.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Рейсы принимают и отправляют согласно расписанию, сообщили в пресс-службе.

Обновление: мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пожар потушили. На месте развернули оперштаб, обстоятельства произошедшего высняются.

Ранее Юга.ру писали, что крупный пожар произошел в лесном массиве Геленджика. Огонь охватил 12 га.

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В Сочи недалеко от аэропорта загорелся резервуар с дизельным топливом
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