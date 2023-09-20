В Сочи недалеко от аэропорта загорелся резервуар с дизельным топливом
Утром 20 сентября в Адлере начался пожар. Горит резервуар с топливом
В соцсетях сообщили, что пожар начался около 5:15 утра. Местные жители написали, что сначала услышали взрыв, а затем увидели клубы дыма.
На кадрах из телеграм-каналов видно, что горит цистерна «Роснефти».
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 кв. метров. На месте работают 60 человек.
Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Рейсы принимают и отправляют согласно расписанию, сообщили в пресс-службе.
Обновление: мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пожар потушили. На месте развернули оперштаб, обстоятельства произошедшего высняются.
Ранее Юга.ру писали, что крупный пожар произошел в лесном массиве Геленджика. Огонь охватил 12 га.