В Геленджике два туриста сорвались со скалы

На пляже в Прасковеевке с семиметровой высоты упали мужчина и женщина

Два человека сорвались со скалы на пляже в Прасковеевке. Случившееся увидели очевидцы и вызвали врачей. Об этом рассказали в пресс-службе скорой помощи Геленджика.

Отдыхающие не могли подойти к мужчине и женщине из-за валунов и волн. На вызов вместе с медиками приехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что пострадавшие упали с семиметровой высоты. Их госпитализировали с травмами головы, множественными ушибами и ранами.

В пресс-службе мэрии Геленджика отметили, что за все лето 70% обратившихся за помощью к медикам — гости курорта.

«Подавляющее большинство случаев — это следствие ослабленного внимания и контроля за собственным поведением на отдыхе. Последствия от страшных солнечных ожогов, утоплений до переломов и отравлений приходится лечить нашим медицинским работникам», — добавили в мэрии.

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