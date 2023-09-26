МВД России изучит оперативную обстановку в Адыгее

Адыгея

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  • Монумент «Единение и Согласие» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Монумент «Единение и Согласие» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

26 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с представителями Всероссийского научно-исследовательского института МВД России укрепление безопасности в республике

В течение недели представители ВНИИ МВД России изучат:

  • общественно-политическую, экономическую и оперативную обстановку в Адыгее;
  • общественное мнение о деятельности полиции;
  • специфику взаимодействия структурных подразделений МВД региона и республиканских органов исполнительной и законодательной власти.

Сотрудники МВД встретятся с должностными лицами республики, представителями общественных организаций, религиозных конфессий и СМИ. Затем они проанкетируют жителей в муниципальных образованиях и проведут занятия для личного состава республиканского МВД, чтобы определить степень взаимодействия общественных институтов и МВД и дать рекомендации для повышения уровня доверия населения к ОВД региона.

На встрече стороны отметили стабильную и контролируемую оперативную обстановку в республике. Глава Адыгеи подчеркнул, что безопасность в регионе напрямую влияет на инвестиционную и туристическую привлекательность.

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«Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с МВД, в изучении и выявлении потенциала сотрудничества, внедрении новых форм работы для укрепления правопорядка в республике. Наш опыт показывает актуальность использования результатов социологических исследований, общественного мнения в выполнении важных государственных задач. Внимательно изучим и результаты проводимого сейчас исследования, на основе чего готовы скорректировать нашу совместную с МВД деятельность для блага жителей республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Майкоп Майкопский район Мурат Кумпилов

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