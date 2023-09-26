МВД России изучит оперативную обстановку в Адыгее

26 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с представителями Всероссийского научно-исследовательского института МВД России укрепление безопасности в республике

В течение недели представители ВНИИ МВД России изучат: общественно-политическую, экономическую и оперативную обстановку в Адыгее;

общественное мнение о деятельности полиции;

специфику взаимодействия структурных подразделений МВД региона и республиканских органов исполнительной и законодательной власти. Сотрудники МВД встретятся с должностными лицами республики, представителями общественных организаций, религиозных конфессий и СМИ. Затем они проанкетируют жителей в муниципальных образованиях и проведут занятия для личного состава республиканского МВД, чтобы определить степень взаимодействия общественных институтов и МВД и дать рекомендации для повышения уровня доверия населения к ОВД региона.

На встрече стороны отметили стабильную и контролируемую оперативную обстановку в республике. Глава Адыгеи подчеркнул, что безопасность в регионе напрямую влияет на инвестиционную и туристическую привлекательность.

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