Большинство жителей многоэтажек Майкопа зимой могут остаться без отопления

Как рассказали в пресс-службе АТЭК, большинство многоэтажек Майкопа не готовы к отопительному сезону. По данным организации на 31 августа, управляющие компании задолжали тепловикам около 189 млн рублей. Кроме того, во многих домах не провели гидравлические испытания и промывку системы.

Отмечается, что лучше всего к началу отопительного сезона подготовились школы, больницы и детские сады. А уровень готовности жилых домов составляет всего 38%.

«На сегодня филиал готов к подаче ресурса в дома. В капитальные и текущие ремонты в период проведения планово-предупредительных ремонтов вложено более 14 миллионов рублей. Однако все эти мероприятия дадут эффект, только если и сами потребители провели обязательные работы, выполнения которых требует законодательство», — добавили в АТЭК.

В пресс-службе сказали, что даже если компании выполнят все требования в последний момент и получат акт о готовности, то это не сильно облегчит ситуацию. В документе укажут замечания, которые нужно будет устранить в короткие сроки.

Как писали Юга.ру, к отопительному сезону не до конца подготовились в Краснодаре и Новороссийске. Сотни многоэтажек в этих городах могут остаться без тепла. Посмотреть их адреса домов можно здесь.