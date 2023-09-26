Большинство жителей многоэтажек Майкопа зимой могут остаться без отопления

Адыгея

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  • © Фото he gong, unsplash.com
    © Фото he gong, unsplash.com

В многоэтажках Майкопа могут не включить отопление из-за многомиллионных долгов управляющих компаний

Как рассказали в пресс-службе АТЭК, большинство многоэтажек Майкопа не готовы к отопительному сезону. По данным организации на 31 августа, управляющие компании задолжали тепловикам около 189 млн рублей. Кроме того, во многих домах не провели гидравлические испытания и промывку системы.

Отмечается, что лучше всего к началу отопительного сезона подготовились школы, больницы и детские сады. А уровень готовности жилых домов составляет всего 38%. 

«На сегодня филиал готов к подаче ресурса в дома. В капитальные и текущие ремонты в период проведения планово-предупредительных ремонтов вложено более 14 миллионов рублей. Однако все эти мероприятия дадут эффект, только если и сами потребители  провели обязательные работы, выполнения которых требует законодательство», — добавили в АТЭК.

В пресс-службе сказали, что даже если компании выполнят все требования в последний момент и получат акт о готовности, то это не сильно облегчит ситуацию. В документе укажут замечания, которые нужно будет устранить в короткие сроки. 

Как писали Юга.ру, к отопительному сезону не до конца подготовились в Краснодаре и Новороссийске. Сотни многоэтажек в этих городах могут остаться без тепла. Посмотреть их адреса домов можно здесь.

Майкоп Отопительный сезон

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Большинство жителей многоэтажек Майкопа зимой могут остаться без отопления
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