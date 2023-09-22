Жуткие сказки. В Краснодаре откроется выставка Ольги Садовой «Витрина»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из группы «Галереи Ларина» во ВКонтакте
    © Скриншот фото из группы «Галереи Ларина» во ВКонтакте

В краснодарской «Галерее Ларина» 22 сентября откроется персональная экспозиция Ольги Садовой «Витрина»

Ольга Садовая известна, прежде всего, как дизайнер одежды. «Витрина» — точно не классическая выставка модельера с эскизами костюмов и силуэтами манекенщиц. Зрителям покажут странные, местами даже жуткие сказки, рассказанные на холсте. 

«Мои работы — это воображаемые люди в странной одежде, однако чаще хочется их раздеть», — цитирует художницу пресс-служба «Галереи Ларина».

Начало вернисажа в 18:00, вход свободный. Выставка будет работать до 1 октября, стоимость посещения 500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась персональная экспозиция Александра Герасименко «Акварельные истории». Мастер использует в своем творчестве разнообразные художественные приёмы: работа по сырой и сухой бумаге, смешанная техника.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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