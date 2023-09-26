В Краснодаре двухлетней Насте Драгун требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Насти Драгун, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Насти Драгун, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств девочке из Краснодара на комплексную реабилитацию

Семья Драгун удочерили Настю новорожденной, родная мама отказалась от малышки. Обследование выявило у нее врожденное нарушение связи между полушариями головного мозга

В Краснодаре девятилетнему Жоре Подледникову необходимы слуховые аппараты:

«Настю мы с мужем удочерили новорожденной. Пройдя обучение в школе приемных родителей, мы исколесили весь край в поисках младенца-отказника. А потом нашли Настю. Врачи предупредили нас, что у малышки есть особенности. В три месяца мы попали в инфекционную больницу, в полгода у Насти заболела левая почка, а в девять месяцев случился рецидив. Лишь к полутора годам врачи выявили причину воспалений почки и провели операцию по устранению этой проблемы. Но дочь не развивалась, вновь начались обследования и визиты к неврологам. Теперь мы знаем, что у Насти врожденное нарушение связи между полушариями головного мозга», — рассказала мама девочки Оксана Драгун.

Настя прошла несколько курсов реабилитации. У нее появился интерес к миру и играм. Также она научилась сидеть, подниматься на четвереньки, пробует вставать на ноги. Но ограничения в движениях и нарушения речи сохраняются.

«У Насти недифференцированный генетический синдром, последствия раннего органического поражения центральной нервной системы смешанного генеза — детский церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательные нарушения, псевдобульбарный синдром. Девочке нужна комплексная реабилитация. Первоочередные задачи — снижение мышечного тонуса в конечностях, улучшение крупной и мелкой моторики, формирование элементарных двигательных навыков, улучшение функции жевания и глотания пищи, формирование этапа предречевого развития», — рассказал невролог краснодарского реабилитационного центра «Благодар» Александр Молодожников.

Девочке поможет специализированное лечение в реацентре «Благодар», но у родителей нет возможности собрать необходимую сумму. На комплексную реабилитацию требуется 176 748 рублей.

Как помочь Насте?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
  • отправить пожертвование с карты Сбербанка через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Драгун);
  • с телефона через систему быстрых платежей;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Насти Драгун. НДС не облагается.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар Русфонд

Новости

В аэропорту Сочи прокомментировали ситуацию с задержкой рейса в Москву. Самолет вылетел
Краснодар занял 40 место в рейтинге по уровню зарплат — РИА Новости
Пассажиры рейса из Сочи в Москву жалуются на задержку и длительное ожидание в салоне самолета
В Краснодаре двухлетней Насте Драгун требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает человека в СИЗО
Инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска на Кавминводах

Лента новостей

Реклама на сайте