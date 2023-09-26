В Краснодаре двухлетней Насте Драгун требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств девочке из Краснодара на комплексную реабилитацию
Семья Драгун удочерили Настю новорожденной, родная мама отказалась от малышки. Обследование выявило у нее врожденное нарушение связи между полушариями головного мозга.
В Краснодаре девятилетнему Жоре Подледникову необходимы слуховые аппараты:
«Настю мы с мужем удочерили новорожденной. Пройдя обучение в школе приемных родителей, мы исколесили весь край в поисках младенца-отказника. А потом нашли Настю. Врачи предупредили нас, что у малышки есть особенности. В три месяца мы попали в инфекционную больницу, в полгода у Насти заболела левая почка, а в девять месяцев случился рецидив. Лишь к полутора годам врачи выявили причину воспалений почки и провели операцию по устранению этой проблемы. Но дочь не развивалась, вновь начались обследования и визиты к неврологам. Теперь мы знаем, что у Насти врожденное нарушение связи между полушариями головного мозга», — рассказала мама девочки Оксана Драгун.
Настя прошла несколько курсов реабилитации. У нее появился интерес к миру и играм. Также она научилась сидеть, подниматься на четвереньки, пробует вставать на ноги. Но ограничения в движениях и нарушения речи сохраняются.
«У Насти недифференцированный генетический синдром, последствия раннего органического поражения центральной нервной системы смешанного генеза — детский церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательные нарушения, псевдобульбарный синдром. Девочке нужна комплексная реабилитация. Первоочередные задачи — снижение мышечного тонуса в конечностях, улучшение крупной и мелкой моторики, формирование элементарных двигательных навыков, улучшение функции жевания и глотания пищи, формирование этапа предречевого развития», — рассказал невролог краснодарского реабилитационного центра «Благодар» Александр Молодожников.
Девочке поможет специализированное лечение в реацентре «Благодар», но у родителей нет возможности собрать необходимую сумму. На комплексную реабилитацию требуется 176 748 рублей.
Как помочь Насте?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
- отправить пожертвование с карты Сбербанка через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Драгун);
- с телефона через систему быстрых платежей;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Насти Драгун. НДС не облагается.