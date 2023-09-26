На Черноморском побережье Краснодарского края 26 сентября прогнозируют сильный ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В отдельных районах Кубани синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 м/с

В Краснодарском крае 26 сентября прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура воздуха составит 25…30 °C. Местами по краю будет сильный ветер с порывами 15-18 м/с, днем и вечером в отдельных районах до 22 м/с.

На Черноморском побережье 26 сентября обещают 27…32 °C. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, временами порывы достигнут 25 м/с.

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Как писали Юга.ру, последняя неделя сентября в Краснодарском крае будет теплой и солнечной, подробнее можно прочитать здесь. В конце сентября на пляжах Черноморского побережья много туристов, а море комфортно для купания.

Напомним, по данным специалистов, бархатный сезон на Кубани продлится до второй декады октября.

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