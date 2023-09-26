На Черноморском побережье Краснодарского края 26 сентября прогнозируют сильный ветер

В отдельных районах Кубани синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 м/с

В Краснодарском крае 26 сентября прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура воздуха составит 25…30 °C. Местами по краю будет сильный ветер с порывами 15-18 м/с, днем и вечером в отдельных районах до 22 м/с.

На Черноморском побережье 26 сентября обещают 27…32 °C. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, временами порывы достигнут 25 м/с.