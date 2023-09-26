В Краснодаре пройдет встреча, посвященная путешествию в Японию

В Краснодаре 28 сентября пройдет встреча, на которой поделятся лайфхаками для поездки в Японию

Её проведет лектор проекта Vita Nuova Елена Хомунина. В августе она с мужем посетила Страну восходящего солнца и готова поделиться опытом. Их поездка заняла две недели, супруги посетили Киото, Нару и Токио.

В программе:

как подать документы на визу;

сколько стоят билеты, как построить маршрут, что с таможней;

транспорт в Японии: стоимость, J-pass, переезды между городами;

что посмотреть в двух японских столицах;

язык: какие лингвистические умения пригодятся;

где и когда лучше покупать сувениры;

этика и социализация.

«Это будет история о поездке, упакованный опыт, немного гид, немного кухонная байка», — объяснила Елена Хомунина.

Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б, 5 этаж, кабинет 52. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Музыкальном театре 15-16 октября состоятся премьерные показы оперетты «Веселая вдова».