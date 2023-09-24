Власти ограничили посещение лесов Краснодарского края из-за опасности пожаров

Власти Кубани ограничили пребывание граждан в лесах региона с 23 сентября по 13 октября

Решение продиктовано неблагоприятными климатическими условиями и призвано не допустить чрезвычайные ситуации. На землях лесного фонда Кубани запрещено разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки.

Вечером 23 сентября об этом сообщил РБК со ссылкой на приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Кроме того, в указанные дни ГУК «Комитет по лесу» будет перекрывать лесные дороги шлагбаумами и устанавливать пункты контроля при въезде в лес с участием казачьих природоохранных дружин, органов местного самоуправления и ОНД ГУ МЧС России по Краснодарскому Краю.

В свою очередь «Краевой лесопожарный центр» установит по границам лесов предупредительные аншлаги, усилит мониторинг пожарной опасности и будет обязан задействовать все имеющиеся беспилотные летательные аппараты для этой цели.