Власти ограничили посещение лесов Краснодарского края из-за опасности пожаров

Краснодарский край

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  • © Фото Joanne Francis, unsplash.com
    © Фото Joanne Francis, unsplash.com

Власти Кубани ограничили пребывание граждан в лесах региона с 23 сентября по 13 октября

Вечером 23 сентября об этом сообщил РБК со ссылкой на приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Решение продиктовано неблагоприятными климатическими условиями и призвано не допустить чрезвычайные ситуации. На землях лесного фонда Кубани запрещено разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки.

В Краснодарском крае опасность пожаров:

Кроме того, в указанные дни ГУК «Комитет по лесу» будет перекрывать лесные дороги шлагбаумами и устанавливать пункты контроля при въезде в лес с участием казачьих природоохранных дружин, органов местного самоуправления и ОНД ГУ МЧС России по Краснодарскому Краю.

В свою очередь «Краевой лесопожарный центр» установит по границам лесов предупредительные аншлаги, усилит мониторинг пожарной опасности и будет обязан задействовать все имеющиеся беспилотные летательные аппараты для этой цели.

Как сообщали Юга.ру, в конце августа в Геленджике случился крупнейший лесной пожар за последние восемь лет. Его тушили несколько дней на площади с 30 до 118 га. В огне погибли краснокнижные растения. На восстановление леса потребуются десятилетия.

Лесное хозяйство Пожароопасность Пожары Экология

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Власти ограничили посещение лесов Краснодарского края из-за опасности пожаров
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