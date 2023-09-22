А можно ли еще купаться в Черном море? Показываем актуальную обстановку на побережье

На Черноморском побережье все еще полно туристов. Показываем, что происходит на курортах

Сентябрь уже подходит к концу, но туристов на Черноморском побережье меньше не становится. Теплое море и приятная погода не дают отдыхающим уехать домой. Бархатный сезон в самом разгаре, а синоптики обещают комфортное для купание море до середины октября. В Сочи сегодня воздух прогрелся до 30 °С. На пляжах города многолюдно и солнечно.

© Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

© Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

© Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

© Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Чистая вода и на пляже в Нижнем Макопсе. Один из отдыхающих рассказал, что по ощущениям температура воды составляет 25-26 °С.

А вот в Анапе обстановка похуже. Там тоже жарко и теплая вода, но отдыхающие жалуются на грязное море. По словам туристки Елены, городской пляж не чистят, поэтому вода у берегов снова «зацвела». Но это совсем не мешает отдыхающим. На пляже все равно многолюдно.

© Фото Елены Волковой, Юга.ру

© Фото Елены Волковой, Юга.ру

© Фото Елены Волковой, Юга.ру

© Фото Елены Волковой, Юга.ру

© Фото Елены Волковой, Юга.ру

Зато чисто на пляжах Кабардинки под Геленджиком. Вода имеет приятный синий оттенок и комфортную температуру для купания. Местная жительница Мария рассказала Юга.ру, что туристов в селе много. «Людей много, как будто начало или середина августа. Места свободные на пляже есть, но для сентября турпоток очень большой», — делится Мария.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру