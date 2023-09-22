А можно ли еще купаться в Черном море? Показываем актуальную обстановку на побережье

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

На Черноморском побережье все еще полно туристов. Показываем, что происходит на курортах

Сентябрь уже подходит к концу, но туристов на Черноморском побережье меньше не становится. Теплое море и приятная погода не дают отдыхающим уехать домой. Бархатный сезон в самом разгаре, а синоптики обещают комфортное для купание море до середины октября.

В Сочи сегодня воздух прогрелся до 30 °С. На пляжах города многолюдно и солнечно.

  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Чистая вода и на пляже в Нижнем Макопсе. Один из отдыхающих рассказал, что по ощущениям температура воды составляет 25-26 °С. 

А вот в Анапе обстановка похуже. Там тоже жарко и теплая вода, но отдыхающие жалуются на грязное море. По словам туристки Елены, городской пляж не чистят, поэтому вода у берегов снова «зацвела». Но это совсем не мешает отдыхающим. На пляже все равно многолюдно.

  • © Фото Елены Волковой, Юга.ру
    © Фото Елены Волковой, Юга.ру
  • © Фото Елены Волковой, Юга.ру
    © Фото Елены Волковой, Юга.ру
  • © Фото Елены Волковой, Юга.ру
    © Фото Елены Волковой, Юга.ру
  • © Фото Елены Волковой, Юга.ру
    © Фото Елены Волковой, Юга.ру
  • © Фото Елены Волковой, Юга.ру
    © Фото Елены Волковой, Юга.ру

Зато чисто на пляжах Кабардинки под Геленджиком. Вода имеет приятный синий оттенок и комфортную температуру для купания. Местная жительница Мария рассказала Юга.ру, что туристов в селе много. 

«Людей много, как будто начало или середина августа. Места свободные на пляже есть, но для сентября турпоток очень большой», — делится Мария.

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Как писали Юга.ру, летом в Краснодарском крае отдохнули почти 10 млн человек. Большой поток туристов ожидается и осенью. В РЖД сообщили, что запустили на юг России 600 дополнительных поездов.

Курорты и туризм отдых Погода путешествия Черное море

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