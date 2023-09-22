А можно ли еще купаться в Черном море? Показываем актуальную обстановку на побережье
На Черноморском побережье все еще полно туристов. Показываем, что происходит на курортах
Сентябрь уже подходит к концу, но туристов на Черноморском побережье меньше не становится. Теплое море и приятная погода не дают отдыхающим уехать домой. Бархатный сезон в самом разгаре, а синоптики обещают комфортное для купание море до середины октября.
В Сочи сегодня воздух прогрелся до 30 °С. На пляжах города многолюдно и солнечно.
Чистая вода и на пляже в Нижнем Макопсе. Один из отдыхающих рассказал, что по ощущениям температура воды составляет 25-26 °С.
А вот в Анапе обстановка похуже. Там тоже жарко и теплая вода, но отдыхающие жалуются на грязное море. По словам туристки Елены, городской пляж не чистят, поэтому вода у берегов снова «зацвела». Но это совсем не мешает отдыхающим. На пляже все равно многолюдно.
Зато чисто на пляжах Кабардинки под Геленджиком. Вода имеет приятный синий оттенок и комфортную температуру для купания. Местная жительница Мария рассказала Юга.ру, что туристов в селе много.
«Людей много, как будто начало или середина августа. Места свободные на пляже есть, но для сентября турпоток очень большой», — делится Мария.