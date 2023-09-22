Сотни многоэтажек Краснодара и Новороссийска могут остаться без тепла
Тепловики рассказали, какие многоэтажки Краснодара и Новороссийска не готовы к отопительному сезону
В Краснодаре к началу отопительного сезона готовы почти все 155 котельных. Тепловики заменили 50 насосов, столько же котлов и подготовили к зиме 573 км теплосетей, рассказали в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».
Однако не во все дома краевой столицы тепло поступит своевременно. Не все управляющие компании подготовили многоэтажки к зиме и оплатили долги. Сейчас готовность жилого фонда к началу отопительного сезона составляет 94%, отметили в «Краснодартеплоэнерго».
«В нынешнем году Краснодар отличился по сравнению с другими городами и по сравнению со статистикой прошлых лет. Активно готовиться к холодам многие управляющие компании начали еще в апреле! 50 домов получили замечания и исправляют выявленные нарушения. А вот от сотни многоэтажек тепловикам даже еще не поступали заявки на приемку работ», — добавили в пресс-службе.
Дома, которые не готовы к отопительному сезону:
|
Адрес
|
УК/ТСЖ
|
1 Мая (ПМР), 71/3
|
ООО "УК МИР"
|
1 Мая, 299
|
ООО "УК КС"
|
1 Мая, 47/1
|
ТСЖ "СОЮЗ"
|
2-я Линия Нефтяников, 7/1
|
ТСЖ "ЛУЧ-3"
|
3-я Линия Нефтяников, 17
|
ТСЖ "Луч-141" / ООО "УК "Прикубанская"
|
30 Иркутской Дивизии, 13
|
ЖСК № 196
|
40-летия Победы, 33/4
|
ТСЖ "Вымпел 33"
|
40-летия Победы, 33/8
|
ТСЖ "Авангард"
|
40-летия Победы, 37/3
|
ТСЖ "КУБАНЬ"
|
Аксайская, 40/1
|
ТСЖ"ТОПОЛЕК"
|
Аксайская, 48
|
ТСЖ"ТОПОЛЕК"
|
Волховская, 8
|
ООО УК "Прометей"
|
Восточно-Кругликовская, 47 корп.1, 2
|
ТСЖ "СОЮЗ"
|
Гвардейская, 8, п Колосистый
|
ООО "УК Прикубанская"
|
Дзержинского, 48, 50
|
ТСЖ"СВЕТ"
|
Димитрова 2-й пр., 29
|
ООО "УК Прикубанская"
|
Калинина, 350/8
|
ООО "УК "Престиж"
|
Калинина, 350/9
|
ООО "УК "Престиж"
|
Карякина, 5 корп.2
|
ООО «УК «Домовладелец»
|
Красных Партизан, 248
|
ТСЖ "МЕГИОН"
|
Ленина, 44
|
ТСЖ "Ленина — 44"
|
Магистральная, 11 корп.1, 2, 3
|
ООО УК "Пульс"
|
Можайского, 53
|
ООО УК "Основа"
|
Московская, 94
|
ООО "УК "Домовладелец"
|
Новаторов, 5, 7, 16
|
ТСЖ"СВЕТ"
|
Сормовская, 195
|
ТСЖ "РАДУГА"
|
Ставропольская, 107/10
|
ООО УК "Южный мир"
|
Ставропольская, 107/8
|
ООО УК "Южный мир"
|
Ставропольская, 123
|
ЖСК-34
|
Ставропольская, 179/1
|
ТСЖ "У ОЗЕРА"
|
Ставропольская, 244
|
ТСЖ "УЮТ"
|
Стасова, 147
|
ЖСК №47
|
Стасова, 149
|
ТСЖ "ЧЕРЕМУШКИ-45"
|
Стахановская, 4, 6
|
ТСЖ"СВЕТ"
|
Тверской пр., 4, 5, 6, 7, п Российский
|
ООО УК "Прометей"
|
Тепличная, 64
|
ООО "Кубань-Сервис"
|
Тюляева, 2/2
|
ТСН "ТСЖ "Дом у озера 2"
|
Тюляева, 3/2
|
ООО "Кубань-Сервис"
|
Филатова, 19
|
ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"
|
Филатова, 19/1
|
ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"
|
Филатова, 19/2
|
ТСЖ "Вега"
|
Школьная, 13/9
|
ООО "УК Янтарь"
|
Школьная, 19
|
ТСЖ "Школьная 19"
|
Школьная, 19/1
|
ТСЖ "Домострой"
*указаны адреса МКД, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным Краснодартеплоэнерго на 21 сентября 2023 года
Также к началу холодного времени года готовы почти все котельные Новороссийска. В ресурсоснабжающей организации отметили, что в капитальные и текущие ремонты в 2023 году вложили почти 80 млн рублей. Но к отопительному сезону не готовы 60% жилых домов города. Многие управляющие компании и ТСЖ не оплатили долги, не провели гидравлические испытания и промывку системы.
«Что там происходит внутри с трубами, как будет распределяться теплоноситель, или же батареи будут теплыми лишь по некоторым стоякам? Это зависит уже не от нас, а от управляющих компаний», — сказали в «Краснодартеплоэнерго.
|
Адрес
|
Учреждение / управляющая компания
|
13 Ущелье, 1
|
ООО "Оплот"
|
13 Ущелье, 2
|
ООО "Оплот"
|
40 лет Октября, 10А, Верхнебаканский
|
ООО "КУБАНЬРЕМСТРОЙ"
|
8-я Щель, 30 корпус 1, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 30 корпус 2, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 30, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32 корпус 1, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32 корпус 2, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32 корпус 3, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32 корпус 4, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32 корпус 5, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32 корпус 6, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32 корпус 7, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32А, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32Б, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
8-я Щель, 32В, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Алексеева, 54
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Анапское ш., 108
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Анапское ш., 23А
|
ООО "РосГосСервис"
|
Анапское ш., 23Б
|
ООО "РосГосСервис"
|
Анапское ш., 37
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Анапское ш., 37А
|
ООО "Арсенал"
|
Анапское ш., 39
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Анапское ш., 41Н корпус 1
|
ООО "Ковчег"
|
Анапское ш., 41Н корпус 2
|
ООО "Ковчег"
|
Анапское ш., 41П
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Анапское ш., 54 корпус 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 10
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 12
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 54 корпус 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 56 корпус 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 56 корпус 15
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 56 корпус 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 56 корпус 17
|
ООО "Атмосфера"
|
Анапское ш., 56 корпус 19
|
ООО "Атмосфера"
|
Аршинцева, 25А
|
ООО "Оплот"
|
Аршинцева, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Аршинцева, 4
|
ООО "Оплот"
|
Аршинцева, 6
|
ООО "Оплот"
|
Бориса Пупко, 1
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Бориса Пупко, 3
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Бориса Пупко, 5
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Бориса Пупко, 5 корпус 1
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Борисова, 10
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 12, Б Новороссийск
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 15
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 15А
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Борисова, 17
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 18
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Борисова, 26
|
ООО "Оплот"
|
Борисова, 28
|
ООО "Оплот"
|
Борисова, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 30
|
ООО "Оплот"
|
Борисова, 32
|
ООО УК "НОРД ОСТ"
|
Борисова, 34
|
ООО "Оплот"
|
Борисова, 36
|
ООО УК "НОРД ОСТ"
|
Борисова, 38А
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 38Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 3А
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 40А
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 40Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 40В
|
ООО "Атмосфера"
|
Борисова, 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Васенко, 10/12
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Васенко, 13
|
ООО "Оплот"
|
Васенко, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Васенко, 15
|
ООО "Оплот"
|
Васенко, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Васенко, 22/28
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Васенко, 32
|
ООО "Атмосфера"
|
Вербовая, 11
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Вербовая, 11 А
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Вербовая, 13
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Вербовая, 15
|
ООО УК "Цель-л"
|
Видова, 100
|
ООО "РЕГИОН"
|
Видова, 119
|
ТСЖ №9
|
Видова, 121
|
ТСЖ №8
|
Видова, 121А корпус 3
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Видова, 121А корпус 4
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Видова, 121А корпус 5
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Видова, 121А корпус 6
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Видова, 121А корпус 7
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Видова, 121А корпус 8
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Видова, 123
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Видова, 131 корпус 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Видова, 131 корпус 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Видова, 133 корпус 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Видова, 133 корпус 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Видова, 137А
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Видова, 149
|
ООО "КЖУ"
|
Видова, 153
|
ТСН "ТСЖ Первый" (РосГосСервис)
|
Видова, 153 корпус 1
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Видова, 153 корпус 2
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Видова, 156А
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Видова, 157
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Видова, 157
|
ТСН "ТСЖ Видова №157"
|
Видова, 158А
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Видова, 160А
|
ООО "РЕГИОН"
|
Видова, 163А
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Видова, 164А
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Видова, 167
|
ТСЖ "Юпитер"
|
Видова, 167 Б
|
ООО "РЕПИНО"
|
Видова, 171
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Видова, 171 корпус А
|
ООО "РЕГИОН"
|
Видова, 173
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Видова, 174
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Видова, 176А
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Видова, 177
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Видова, 178
|
ООО "РЕГИОН"
|
Видова, 178А
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Видова, 182
|
ООО "Оплот"
|
Видова, 184
|
ООО "Оплот"
|
Видова, 196
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Видова, 196А
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Видова, 65
|
ООО "РосГосСервис"
|
Видова, 83
|
ООО "РЕГИОН"
|
Войсковой проезд, 2 корпус 13
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Войсковой проезд, 2 корпус 15
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Войсковой проезд, 2 корпус 18
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Войсковой проезд, 2 корпус 23
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Волгоградская, 14
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 18
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 2
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 26А
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 28
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 30
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 34/1
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 36
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Волгоградская, 38
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Волгоградская, 4
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Волгоградская, 40
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Волгоградская, 42
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 44
|
ООО "РосГосСервис"
|
Волгоградская, 48
|
ООО "РосГосСервис"
|
Восточная, 3, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Восточная, 5, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Восточная, 7, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Восточный пер., 16, Цемдолина
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Вруцкого, 29А
|
ООО "УО Наш Дом"
|
Вруцкого, 31А
|
ООО "РЕГИОН"
|
Вруцкого, 31А корпус 1
|
ООО "РЕГИОН"
|
Встречная, 21, Мысхако
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Гагарина, 3, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Гайдара, 25
|
ООО "РосГосСервис"
|
Гайдара, 2А
|
ООО "РЕГИОН"
|
Героев Десантников, 15
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Героев Десантников, 22
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Героев Десантников, 24
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Героев Десантников, 27
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Героев Десантников, 28
|
ООО "РосГосСервис"
|
Героев Десантников, 32
|
ТСЖ №20
|
Героев Десантников, 33
|
ООО "РосГосСервис"
|
Героев Десантников, 34
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Героев Десантников, 35
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Героев Десантников, 49
|
ООО "РосГосСервис"
|
Героев Десантников, 61А
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 65 корпус 1
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 65 корпус 3
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 7
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 75
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 79
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 87
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 89
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Героев Десантников, 9
|
ООО "Оплот"
|
Героев Десантников, 91
|
ООО УК "Цель-л"
|
Героев Десантников, 95
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Герцена, 15
|
ООО "Атмосфера"
|
Герцена, 1Б
|
ООО УК "Лавр"
|
Герцена, 3
|
ТСЖ "Герцена 3"
|
Гладкова, 4, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Гладкова, 5, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Гладкова, 6, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Гордеева, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Грибоедова, 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Грибоедова, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Грибоедова, 16А
|
ООО "Оплот"
|
Грибоедова, 3, Раевская
|
ООО "Оплот"
|
Грибоедова, 9
|
ООО "Оплот"
|
Григорьева, 10
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Григорьева, 8
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Губернского, 13
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Губернского, 18
|
ООО УК "НЖК"
|
Губернского, 28
|
ООО "ЖЭК"
|
Губернского, 2А
|
ООО "РосГосСервис"
|
Губернского, 3 А
|
ТСЖ "Яктан"
|
Губернского, 32
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Губернского, 4
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Губернского, 52
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Дзержинского пр., 158
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Дзержинского пр., 160
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Дзержинского пр., 162
|
ООО УК "НОРД ОСТ"
|
Дзержинского пр., 185
|
ООО "РЕГИОН"
|
Дзержинского пр., 192
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Дзержинского пр., 197
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дзержинского пр., 198
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дзержинского пр., 199
|
ООО "Арсенал"
|
Дзержинского пр., 199А
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дзержинского пр., 202
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дзержинского пр., 205Б
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дзержинского пр., 207
|
ООО "РЕГИОН"
|
Дзержинского пр., 213А
|
ООО "РЕГИОН"
|
Дзержинского пр., 216
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дзержинского пр., 217А
|
ООО "Босфор"
|
Дзержинского пр., 219
|
ООО "Арсенал"
|
Дзержинского пр., 219А
|
ООО "Арсенал"
|
Дзержинского пр., 220/2
|
ТСЖ "Афганец"
|
Дзержинского пр., 221
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Дзержинского пр., 223
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Дзержинского пр., 223А
|
ООО "Босфор"
|
Дзержинского пр., 224
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Дзержинского пр., 226
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Дзержинского пр., 228
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Дзержинского пр., 230
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Дзержинского пр., 231
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дзержинского пр., 232
|
ООО "КЖУ"
|
Дзержинского пр., 234
|
ООО "КЖУ"
|
Дзержинского пр., 238
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Дзержинского пр., 240
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Дзержинского пр., 244 корпус 10
|
УК "Золотой берг"
|
Дзержинского пр., 244 корпус 11
|
УК "Золотой берг"
|
Дзержинского пр., 244 корпус 5
|
УК "Золотой берг"
|
Дзержинского пр., 244 корпус 6
|
УК "Золотой берг"
|
Дзержинского пр., 244 корпус 7
|
УК "Золотой берг"
|
Дзержинского пр., 244 корпус 8
|
УК "Золотой берг"
|
Дзержинского пр., 244 корпус 9
|
УК "Золотой берг"
|
Днепровский пер., 11
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Днепровский пер., 3
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Днепровский пер., 4 корпус 10
|
ООО "Атмосфера"
|
Днепровский пер., 4 корпус 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Днепровский пер., 4 корпус 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Днепровский пер., 4 корпус 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Днепровский пер., 4 корпус 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Днепровский пер., 5
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Днепровский пер., 7
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Дружный пер., 1, Мысхако
|
ООО "РосГосСервис"
|
Дружный пер., 11, Мысхако
|
ООО "Оплот"
|
Екатерининская, 12, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Екатерининская, 18, Цемдолина
|
ООО "РосГосСервис"
|
Екатерининская, 2, Цемдолина
|
ООО "ДОМ-КОМ"
|
Ермацкий пер., 12
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Железнодорожная, 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Жуковского, 28
|
ООО "Атмосфера"
|
Жуковского, 30
|
ООО "Атмосфера"
|
Жуковского, 32
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 14, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 14А, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 16, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 18, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 20, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 20А, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 22А, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 24, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Заводская, 26, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Звонкий пер., 15, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Звонкий пер., 2, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Звонкий пер., 29, Цемдолина
|
ООО "РосГосСервис"
|
Звонкий пер., 3, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Звонкий пер., 9А, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Звонкий пер., 9Б, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Золотаревского, 10
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Золотаревского, 12
|
ООО "РосГосСервис"
|
Золотаревского, 8
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Золотаревского, 8А
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Изумрудная, 2, Мысхако
|
ООО "УК "РАДА"
|
Изумрудная, 6, Мысхако
|
ООО "УК "РАДА"
|
им. Циолковского, 3/1, Краснодар
|
ООО "УК АЛЬВИС"
|
Имени Алексея Матвейкина, 4
|
ООО "УКЦ"
|
Имени Владимира Кайды, 4, Мысхако
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Имени Сергея Борзенко, 2, Мысхако
|
ООО "ДОМ-КОМ"
|
Индустриальная, 1 корпус 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 1 корпус 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 1 корпус 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 1 корпус 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 1 корпус 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 1 корпус 6
|
ООО УК "Лавр"
|
Индустриальная, 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 5А, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 9, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Индустриальная, 9А, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Исаева, 1
|
ООО "УК "НОВОСИТИ"
|
Исаева, 13
|
ООО "РЕГИОН"
|
Исаева, 23
|
ООО "Атмосфера"
|
Исаева, 38
|
ООО "Атмосфера"
|
Карамзина, 20
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Карамзина, 27А
|
ООО "УК "РАДА"
|
Карамзина, 43
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Карамзина, 45
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Карла Маркса, 13
|
ООО "ЖЭК"
|
Карла Маркса, 17
|
ООО "ЮгНовоСервис"
|
Карла Маркса, 44
|
ООО "Атмосфера"
|
Карла Маркса, 49
|
ООО УК "Лавр"
|
Карла Маркса, 51
|
ООО "Атмосфера"
|
Карла Маркса, 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Кипарисовая, 2, Цемдолина
|
ООО "Ковчег"
|
Кипарисовая, 4, Цемдолина
|
ООО "Ковчег"
|
Кипарисовая, 6, Цемдолина
|
ООО "Ковчег"
|
Кирова, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Кирова, 7
|
ООО "Оплот"
|
Козлова, 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Козлова, 76 корпус 3
|
ООО "УК "ПОМОЩНИК-СЕРВИС"
|
Кольцовская, 35
|
ООО "КЖУ"
|
Коммунальная, 9, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Коммунистическая, 4А
|
ООО "РосГосСервис"
|
Коммунистическая, 5, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Комсомольская, 22
|
ООО "Атмосфера"
|
Комсомольский пер., 11/13, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Конституции, 15
|
ООО "РосГосСервис"
|
Конституции, 19А
|
ООО "Атмосфера"
|
Конституции, 19Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Конституции, 22
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Конституции, 33
|
ООО "Атмосфера"
|
Конституции, 8
|
ООО "Оплот"
|
Корницкого, 22
|
ООО УК "Лавр"
|
Котанова, 1
|
ООО "УКЦ"
|
Котанова, 1 корпус 1
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Котанова, 30
|
ООО "РосГосСервис"
|
Котанова, 40
|
ООО "РосГосСервис"
|
Котанова, 7
|
ООО "УК "МКД"
|
Котанова, 7 корпус 1
|
ООО "УК "МКД"
|
Котанова, 7 корпус 2
|
ООО "УК "МКД"
|
Котанова, 7 корпус 3
|
ООО "УК "МКД"
|
Котовского, 4
|
ООО "Оплот"
|
Красина, 29
|
ООО "НОВЫЙ ГОРОД"
|
Красина, 53 корпус 1, Цемдолина
|
ООО "УК "КРАСИНА"
|
Красина, 53, Цемдолина
|
ООО "УК "КРАСИНА"
|
Красноармейская, 1, Раевская
|
ООО "Атмосфера"
|
Красноармейская, 11А
|
ООО "Атмосфера"
|
Краснознаменный пер., 10
|
ООО "УО Мастер"
|
Краснознаменный пер., 4
|
ООО "УО Мастер"
|
Краснознаменный пер., 8
|
ООО "АРГУМЕНТ"
|
Куникова, 1
|
ООО УК "Лавр"
|
Куникова, 20А
|
ООО "РЕГИОН"
|
Куникова, 21
|
ООО УК "Цель-л"
|
Куникова, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Куникова, 34
|
ООО УК "ДОМ"
|
Куникова, 40
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Куникова, 42
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Куникова, 5
|
ООО УК "Лавр"
|
Куникова, 50
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Куникова, 52 А
|
ТСЖ "Монолит-2000"
|
Куникова, 64
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Куникова, 66
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Куникова, 94
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Кутузовская, 115
|
ООО "Атмосфера"
|
Кутузовская, 117
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Леженина, 90
|
ООО "Атмосфера"
|
Лейтенанта Шмидта, 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Лейтенанта Шмидта, 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Лейтенанта Шмидта, 17
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Лейтенанта Шмидта, 27А
|
ООО "Атмосфера"
|
Лейтенанта Шмидта, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Лейтенанта Шмидта, 38/40
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Лейтенанта Шмидта, 39
|
ООО "ЖЭК"
|
Лейтенанта Шмидта, 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина пр-кт, 13
|
ТСЖ "Рассвет"
|
Ленина пр-кт, 19
|
ТСЖ №2
|
Ленина пр-кт, 28
|
ООО "РосГосСервис"
|
Ленина пр-кт, 35
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Ленина пр-кт, 43
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Ленина пр-кт, 45
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Ленина пр-кт, 47
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Ленина пр-кт, 47А
|
ООО "РЕГИОН"
|
Ленина пр-кт, 51
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Ленина пр-кт, 52
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Ленина пр-кт, 52А
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Ленина пр-кт, 53
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Ленина пр-кт, 55
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Ленина пр-кт, 59
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Ленина пр-кт, 65
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Ленина пр-кт, 69
|
ООО "РосГосСервис"
|
Ленина пр-кт, 71
|
ООО "УО Мастер"
|
Ленина пр-кт, 87
|
ООО "РЕГИОН"
|
Ленина пр-кт, 91/1
|
ООО "РЕГИОН"
|
Ленина пр-кт, 91А
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Ленина пр-кт, 95Б корпус 1
|
ООО "Новороссийский ЖЭК"
|
Ленина пр-кт, 95Б корпус 2
|
ООО "Новороссийский ЖЭК"
|
Ленина пр-кт, 95Г
|
ООО "Новороссийский ЖЭК"
|
Ленина пр-кт, 95Д
|
ООО "Новороссийский ЖЭК"
|
Ленина пр-кт, 95И
|
ООО "Новороссийский ЖЭК"
|
Ленина, 10, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 11, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 14, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 18, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 2, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 24, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 30, Верхнебаканский
|
ООО "СТРОЙЭКОСЕРВИС"
|
Ленина, 4, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 5, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 6, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 7, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Ленина, 8, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 10
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 12
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Лермонтова, 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 11, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 15
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 17
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 2, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 5А
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Луначарского, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Любимый пер., 1, Мысхако
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Любимый пер., 10, Мысхако
|
ООО "ЮгНовоСервис"
|
Любимый пер., 12, Мысхако
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Любимый пер., 14, Мысхако
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Любимый пер., 19, Мысхако
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Любимый пер., 3, Мысхако
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Майская, 21, Большие Хутора
|
ООО "Атмосфера"
|
Малоземельская, 10
|
ООО "РосГосСервис"
|
Малоземельская, 14
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Малоземельская, 14А
|
ООО "Ковчег"
|
Малоземельская, 3
|
ООО "РосГосСервис"
|
Малоземельская, 4
|
ООО "РосГосСервис"
|
Малоземельская, 5
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Малоземельская, 6
|
ООО "РосГосСервис"
|
Малоземельская, 7
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Малоземельская, 8
|
ООО "РосГосСервис"
|
Маркова, 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Маркова, 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Маркова, 3
|
ООО "Оплот"
|
Маркова, 4
|
ООО "Оплот"
|
Маркова, 5
|
ООО "Оплот"
|
Маркова, 6
|
ООО "Оплот"
|
Маркова, 7
|
ООО "Оплот"
|
Мартовский пер., 1 корпус 2, Цемдолина
|
ООО "Ковчег"
|
Мартовский пер., 1, Цемдолина
|
ООО "Ковчег"
|
Мартовский пер., 3, Цемдолина
|
ООО "Ковчег"
|
Мартовский пер., 7, Цемдолина
|
ООО "Ковчег"
|
Матвеева, 25 корпус 1, Цемдолина
|
ООО "ДОМ-КОМ"
|
Матвеева, 25, Цемдолина
|
ООО "ДОМ-КОМ"
|
Межевая, 4
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Межевая, 4А
|
ООО "Атмосфера"
|
Менжинского, 12
|
ООО "Атмосфера"
|
Менжинского, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Менжинского, 14Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Менжинского, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Менжинского, 18
|
ООО "Атмосфера"
|
Менжинского, 20/22
|
ООО "Атмосфера"
|
Мефодиевская, 108
|
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВЖИЛСЕРВИС"
|
Микрорайон, 10, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Микрорайон, 11, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Микрорайон, 8, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Микрорайон, 9, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Мира, 12
|
ООО УК "Лавр"
|
Мира, 14/4
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Мира, 15
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Мира, 16/18
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Мира, 20 / 22
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Мира, 24
|
ООО "ЖЭК"
|
Мира, 25
|
ООО УК "НЖК"
|
Мира, 29
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Мира, 3, Мысхако
|
ООО "Оплот"
|
Мира, 37
|
ООО "РосГосСервис"
|
Мира, 45
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Мира, 45, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Мира, 47
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Мира, 47
|
ТСЖ "Новатор"
|
Мира, 49
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Мира, 54, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Мира, 56, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Мира, 58, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Михайлова, 18
|
ООО "Атмосфера"
|
Михайлова, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Михайлова, 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Михайлова, 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Мичуринский пер., 2
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Мичуринский пер., 4
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Молодёжная, 12
|
ТСЖ "Якорь"
|
Молодежная, 14
|
ООО "РосГосСервис"
|
Молодёжная, 18
|
ТСЖ "Лагуна"
|
Молодежная, 20
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Молодежная, 22
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Молодежная, 24
|
ООО "ЮгНовоСервис"
|
Молодёжная, 26
|
ТСЖ "Бриз"
|
Молодежная, 28А
|
ООО "РосГосСервис"
|
Молодежная, 3 х. Семигорский
|
Население ГРЦ
|
Молодежная, 8А
|
ООО УК "Цель-л"
|
Мореходная, 1
|
ООО УК "Цель-л"
|
Мореходная, 10
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Мореходная, 4
|
ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
|
Мореходный проезд, 3 корпус 1
|
ООО УК "Цель-л"
|
Мореходный проезд, 3 корпус 2
|
ООО "Ковчег"
|
Мореходный проезд, 5 корпус 1
|
ООО "Ковчег"
|
Мореходный проезд, 5 корпус 2
|
ООО "Ковчег"
|
Московская, 9
|
ООО "РЕГИОН"
|
Мурата Ахеджака, 16 корпус 1
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Мурата Ахеджака, 16 корпус 2
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Мурата Ахеджака, 18
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Мурата Ахеджака, 3
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Мурата Ахеджака, 3 корпус 1
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Мурата Ахеджака, 4
|
ООО "КЖУ"
|
Мурата Ахеджака, 6
|
ООО "КЖУ"
|
Мухина, 10 х. Семигорский
|
Население ГРЦ
|
Мухина, 2 х. Семигорский
|
Население ГРЦ
|
Мухина, 4 х. Семигорский
|
Население ГРЦ
|
Мухина, 6 х. Семигорский
|
Население ГРЦ
|
Мухина, 8 х. Семигорский
|
Население ГРЦ
|
Мысхакское шоссе, 54
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Мысхакское шоссе, 56
|
ООО "РосГосСервис"
|
Надежды Онайко, 6, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Никитинская, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 11, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 13, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 17, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 2, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 21, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 27, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 29, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 4, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новая, 6, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийская, 20, Мысхако
|
ООО "УО Наш Дом"
|
Новороссийская, 9, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийских Партизан, 10
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Новороссийское шоссе, 1, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийское шоссе, 10, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийское шоссе, 14, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийское шоссе, 2, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийское шоссе, 4, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийское шоссе, 8, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийской Республики, 1
|
ООО УК "НЖК"
|
Новороссийской Республики, 28
|
ООО "РЕГИОН"
|
Новороссийской Республики, 3
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Новороссийской Республики, 33
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийской Республики, 39
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийской Республики, 41А
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийской Республики, 54
|
ООО "Оплот"
|
Новороссийской Республики, 54А
|
ООО "Атмосфера"
|
Новороссийской Республики, 56
|
ООО "Атмосфера"
|
Объездная, 2, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Овражная, 35, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Овражная, 37, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Октябрьская, 1 корпус 3
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Октябрьская, 20А
|
ООО "Атмосфера"
|
Октябрьская, 3, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Октябрьская, 5, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Октябрьская, 9, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Островского, 1, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Островского, 3, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Островского, 4, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Островского, 5, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Островского, 6, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 702
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 703
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 704
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 705
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 706
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 707
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 707А
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 708
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 708А
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк А, 710
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 23А
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 24
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 27
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 28
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 29
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 30
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 35
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 36
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 88Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Парк Б, 88Д
|
ООО "Атмосфера"
|
Парковая, 18А корпус 1, Мысхако
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Парковая, 18А корпус 2, Мысхако
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Парковая, 18А корпус 3, Мысхако
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Парковая, 20, Мысхако
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Парковая, 22, Мысхако
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Парковая, 32 корпус 1, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 100, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 101, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 102, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 103, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 104, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 105, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 106, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 107, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 108, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 109, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 11, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 110, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 12, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 13, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 14, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 15, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 16, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 17, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 18, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 19, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 2, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 20, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 21, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 23, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 24, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 25, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 26, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 27, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 28, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 29, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 3, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 30, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 31, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 32, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 33, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 34, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 35, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 36, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 37, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 38, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 39, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 4, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 40, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 42, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 43, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 44, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 45, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 46, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 47, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 48, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 49, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 5, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 50, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 51, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 52, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 53, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 54, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 55, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 56, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 57, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 58, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 59, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 6, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 60, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 61, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 62, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 63, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 64, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 65, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 66, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 67, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 68, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 69, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 7, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 70, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 71, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 72, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 73, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 74, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 75, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 77, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 78, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 79, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 8, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 81, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 82, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 83, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 84, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 85, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 86, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 87, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 88, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 89, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 9, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 90, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 91, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 92, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 93, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 94, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 95, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 96, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 97, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 98, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парковая, 32 корпус 99, Цемдолина
|
ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
|
Парусная, 10 корпус 2, Краснодар
|
ООО "УК "ПИОНЕР"
|
Пархоменко, 35
|
ООО "Атмосфера"
|
Пархоменко, 37
|
ООО "Атмосфера"
|
Пенайская, 10
|
ООО "Оплот"
|
Пенайская, 12
|
ООО "Атмосфера"
|
Пенайская, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Пенайская, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Пенайская, 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Пенайская, 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Пенайская, 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Пенайская, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Первомайская, 11
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Первомайская, 3Б
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Первомайская, 5
|
ООО "РЕГИОН"
|
Первомайская, 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Пионерская, 12
|
ООО "РосГосСервис"
|
Пионерская, 15
|
ТСЖ "Медик "
|
Пионерская, 17
|
ТСЖ №22
|
Пионерская, 18
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Пионерская, 19
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Пионерская, 21
|
ООО УК "Цель-л"
|
Пионерская, 21А
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Пионерская, 21А корпус 1
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Пионерская, 21Б
|
ООО УК "Цель-л"
|
Пионерская, 23
|
ООО "ЖЭК"
|
Пионерская, 23А
|
ООО "ЖЭК"
|
Пионерская, 23А корпус 2
|
ООО "ЖЭК"
|
Пионерская, 27
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Пионерская, 43
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Пионерская, 45
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Пионерская, 9
|
ООО "Оплот"
|
Победы, 17Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Победы, 19
|
ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
|
Победы, 22
|
ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
|
Победы, 23
|
ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
|
Победы, 25
|
ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
|
Победы, 38А
|
ООО "Атмосфера"
|
Портовая, 19
|
ООО УК "НОРД ОСТ"
|
Прибойный пер., 48
|
ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
|
Привокзальная, 1, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Пролетарская, 10
|
ООО "Атмосфера"
|
Пролетарская, 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Пролетарская, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Пролетарская, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Пролетарская, 18
|
ООО "Атмосфера"
|
Пролетарская, 2
|
ООО "Оплот"
|
Пролетарская, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Пролетарская, 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Промышленная, 1, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Промышленная, 3, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Промышленная, 32, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Промышленная, 6, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Профсоюзная, 20А
|
ООО "Атмосфера"
|
Профсоюзная, 22А
|
ООО "Атмосфера"
|
Пугачевский пер., 19
|
ООО "Атмосфера"
|
Пушкинская, 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Пушкинская, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Пушкинская, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Революции 1905 года, 21
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Революции 1905 года, 29
|
ООО "Атмосфера"
|
Революции 1905 года, 35
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Революции 1905 года, 6
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Робеспьера, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Робеспьера, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Рубина, 1
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Рубина, 23
|
ООО "Атмосфера"
|
Рубина, 3
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Ручейная, 29
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Рябиновая, 15 корпус 1, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Рябиновая, 15 корпус 2, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Рябиновая, 15 корпус 3, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Рябиновая, 15 корпус 4, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Рябиновая, 15 корпус 5, Цемдолина
|
ООО "ЖК "Молодежный"
|
Сакко и Ванцетти, 11А
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Сакко и Ванцетти, 12
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 21
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 22
|
ООО "УК "Цемесская бухта"
|
Сакко и Ванцетти, 28 корпус 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 28 корпус 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 28 корпус 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 29
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 32
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 36
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 40
|
ООО "Атмосфера"
|
Сакко и Ванцетти, 6/8
|
ООО "Оплот"
|
Свердлова, 16
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Свердлова, 16А
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Свердлова, 16Б
|
ООО "РЕГИОН"
|
Свердлова, 42
|
ООО "ЖЭК"
|
Светлый пер., 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Свободы, 30 А, с. Цемдолина
|
ТСЖ "ТСЖ Свободы"
|
Свободы, 40
|
ООО "Атмосфера"
|
Серебрякова наб., 17
|
ООО "ЖЭК"
|
Серебрякова наб., 29В
|
ООО "УК "НОВОСИТИ"
|
Серебрякова наб., 39
|
ООО "Атмосфера"
|
Серебрякова наб., 43
|
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
|
Серебрякова наб., 49
|
ООО УК "Радуга Новороссийск"
|
Серебрякова наб., 53А
|
ООО "РосГосСервис"
|
Серебрякова наб., 55А
|
ООО "Атмосфера"
|
Серебрякова наб., 59
|
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
|
Серебрякова наб., 61А
|
ООО "ЖЭК"
|
Серебрякова наб., 79Б
|
ООО "Арсенал"
|
Серова, 17
|
ООО "ЮгНовоСервис"
|
Сипягина, 22
|
ООО "Оплот"
|
Снайпера Рубахо, 12
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Снайпера Рубахо, 2
|
ООО "Атмосфера"
|
Снайпера Рубахо, 23
|
ООО "Кубанская Управляющая Компания"
|
Снайпера Рубахо, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Снайпера Рубахо, 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Снайпера Рубахо, 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Снайпера Рубахо, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Советов, 44А
|
|
Советов, 58
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Советов, 70
|
ООО "Атмосфера"
|
Советов, 72
|
ООО "Атмосфера"
|
Соколова, 15, Мысхако
|
ООО "ДОМ-КОМ"
|
Соколова, 17, Мысхако
|
ООО "ДОМ-КОМ"
|
Соколова, 7, Мысхако
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Соколова, 9, Мысхако
|
ООО "Новая жилищная стратегия"
|
Стадионная, 4, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Стадионная, 4А, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Стадионная, 6, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Стадионная, 6А, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Староцемесский пер., 16 корпус 1, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Староцемесский пер., 16, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Староцемесский пер., 18, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Староцемесский пер., 20, Цемдолина
|
ООО "УК "ВРЕМЯ"
|
Степана Разина, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 1
|
ООО "РосГосСервис"
|
Суворовская, 10
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 12
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 17
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 18
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 20
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 2Б
|
ООО "РосГосСервис"
|
Суворовская, 3
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 31
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 32А
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Суворовская, 33
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 34В
|
ООО УК "НОРД ОСТ"
|
Суворовская, 35
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 4
|
ООО "Оплот"
|
Суворовская, 51
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 53
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 55
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 57
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 59
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 6
|
ООО "Оплот"
|
Суворовская, 69
|
ООО "УО Наш Дом"
|
Суворовская, 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Суворовская, 71
|
ООО "УО Наш Дом"
|
Суворовская, 77
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Суворовская, 79
|
ООО УК "Малая Земля"
|
Суворовская, 8
|
ООО "Оплот"
|
Суворовская, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Суджукская, 45
|
ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
|
Сухумское ш., 1
|
ООО "Атмосфера"
|
Сухумское ш., 100
|
ООО "Атмосфера"
|
Сухумское ш., 102
|
ООО "Атмосфера"
|
Сухумское ш., 108А
|
ООО "Атмосфера"
|
Сухумское ш., 74
|
ООО "Оплот"
|
Сухумское ш., 86
|
ООО "Оплот"
|
Сухумское ш., 88
|
ООО "Оплот"
|
Сухумское ш., 94
|
ООО "Атмосфера"
|
Сухумское ш., 98
|
ООО "Атмосфера"
|
Счастливый пер., 26, Мысхако
|
ООО "РосГосСервис"
|
тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 1
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 2
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 3
|
ООО УК "Комфортная Среда"
|
Титан, 1, Верхнебаканский
|
ООО "Оплот"
|
Титан, 10, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 11, Верхнебаканский
|
ООО "Оплот"
|
Титан, 14, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 15, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 16, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 17, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 18, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 19, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 2, Верхнебаканский
|
ООО "Оплот"
|
Титан, 20, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 21, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 23, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 3, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 4, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 5, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 6, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 7, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 8, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титан, 9, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Титановская, 22, Верхнебаканский
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 13
|
ООО "Оплот"
|
Тихоступа, 14
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 15
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 16
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 17
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 18
|
ООО "Оплот"
|
Тихоступа, 20
|
ООО "Оплот"
|
Тихоступа, 4
|
ООО "Оплот"
|
Тихоступа, 5
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 5А
|
ООО "Оплот"
|
Тихоступа, 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Тихоступа, 7
|
ООО "Оплот"
|
Тихоступа, 8
|
ООО "Оплот"
|
Тихоступа, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Тобольская, 7 А
|
ООО "РЕПИНО"
|
Толстого, 13, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Толстого, 15
|
ООО "Атмосфера"
|
Толстого, 15, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Толстого, 31
|
ООО УК "НЖК"
|
Тополиный пер., 3, Мысхако
|
ООО "УК "РАДА"
|
Труда, 9, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Удалова, 10
|
ООО УК "Кутузовская"
|
Удалова, 10 корпус 1
|
ООО УК "Кутузовская"
|
Удалова, 5
|
ООО "УКЦ"
|
Удалова, 7
|
ООО "УКЦ"
|
Фисанова, 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Фисанова, 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Фисанова, 25
|
ООО "Атмосфера"
|
Фисанова, 62
|
ООО "Атмосфера"
|
|
|
Хворостянского, 13Б
|
ООО УК "Цель-л"
|
Хворостянского, 21
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Хворостянского, 25
|
ООО УК "Кутузовская"
|
Хворостянского, 25 корпус 1
|
ООО УК "Кутузовская"
|
Хворостянского, 25 корпус 2
|
ООО УК "Кутузовская"
|
Хворостянского, 3
|
ТСЖ "Педагог"
|
Хворостянского, 7
|
ООО УК "СИТИ-СТАР"
|
Цедрика, 36
|
ООО "Атмосфера"
|
Цемзавод Пролетарий, 203
|
ООО "Оплот"
|
Цемзавод Пролетарий, 206
|
ООО "Оплот"
|
Цемзавод Пролетарий, 207
|
ООО "Оплот"
|
Цемзавод Пролетарий, 208
|
ООО "Оплот"
|
Цемзавод Пролетарий, 210
|
ООО "Оплот"
|
Цемзавод Пролетарий, 211
|
ООО "Оплот"
|
Цемзавод Пролетарий, 212
|
ООО "Оплот"
|
Циолковского, 7
|
ООО "РЕГИОН"
|
Чайковского, 10А
|
ООО "ЛАЙТХАУС"
|
Чайковского, 12А
|
ООО "Атмосфера"
|
Чайковского, 12Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Чайковского, 12В
|
ООО "Атмосфера"
|
Чайковского, 12Г
|
ООО "Атмосфера"
|
Чайковского, 67А
|
ООО "Атмосфера"
|
Челюскинцев, 24
|
ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
|
Челюскинцев, 26
|
ООО "Атмосфера"
|
Челюскинцев, 47
|
ООО УК "Альтернатива"
|
Черняховского, 10/12
|
ООО "Оплот"
|
Черняховского, 17
|
ТСН "КАСКАД"
|
Черняховского, 19
|
ТСН "КАСКАД"
|
Черняховского, 21
|
ТСН "КАСКАД"
|
Черняховского, 3
|
ООО "СТРОЙСЕРВИС"
|
Черняховского, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Черняховского, 6
|
ООО "Атмосфера"
|
Чехова, 20
|
ТСЖ №19
|
Чехова, 2А, Абрау-Дюрсо
|
ООО "Атмосфера"
|
Шаумяна, 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Шаумяна, 16
|
ООО "Оплот"
|
Шаумяна, 18
|
ООО "Оплот"
|
Шаумяна, 24
|
ООО "Атмосфера"
|
Шаумяна, 34
|
ООО "Атмосфера"
|
Шаумяна, 37
|
ООО "Атмосфера"
|
Шаумяна, 40
|
ООО "Оплот"
|
Шаумяна, 7
|
ООО "Оплот"
|
Шаумяна, 8
|
ООО "Атмосфера"
|
Шевченко, 22
|
ООО "УК "НОВОСИТИ"
|
Шевченко, 24
|
ООО "УК "НОВОСИТИ"
|
Шевченко, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Шевченко, 55
|
ООО "РЕГИОН"
|
Шиллеровская, 7
|
ООО "РЕГИОН"
|
Школьная, 11, Мысхако
|
ООО "РосГосСервис"
|
Школьная, 13, Мысхако
|
ООО "РосГосСервис"
|
Шоссейная, 14Е корпус 1, Мысхако
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Шоссейная, 14Е корпус 2, Мысхако
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Шоссейная, 1А, Мысхако
|
ООО "РосГосСервис"
|
Шоссейная, 23, Мысхако
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Шоссейная, 27 корпус 1, Мысхако
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Шоссейная, 27 корпус 2, Мысхако
|
ООО "Жемчужина Мысхако"
|
Шоссейная, 29, Мысхако
|
ООО "УК "РАДА"
|
Шоссейная, 37, Мысхако
|
ООО "УК "РАДА"
|
Щелевая, 15
|
ООО "Атмосфера"
|
Щелевая, 4
|
ООО "Атмосфера"
|
Щорса, 3
|
ООО "УК "Август"
|
Элеваторная, 11
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 13
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 24
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 45
|
ООО "Оплот"
|
Элеваторная, 57/61
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 63
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 65
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 7
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 71
|
ООО "Атмосфера"
|
Элеваторная, 9
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 35
|
ООО "Оплот"
|
Энгельса, 35А
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 39
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 41
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 51
|
ТСЖ №1
|
Энгельса, 63
|
ООО "Оплот"
|
Энгельса, 69А
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 69Б
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 70
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 72
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 79
|
ООО "УО Наш Дом"
|
Энгельса, 82
|
ООО "РЕГИОН"
|
Энгельса, 91
|
ООО "Атмосфера"
|
Энгельса, 93
|
ООО УК "ПРИЧАЛ"
|
Энгельса, 95
|
ООО "РЕГИОН"
|
Южная, 10А
|
ООО УК "Цемесская бухта"
|
Южная, 11
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 13
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 14
|
ООО УК "Лавр"
|
Южная, 15
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 17
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 19
|
ООО "КЖУ"
|
Южная, 21
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 23
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 25
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 27
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 29
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 5
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 6
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 7
|
ООО "Пик-Комфорт"
|
Южная, 9
|
ООО "КЖУ"
|
Ярославская, 113 корпус 1, Краснодар
|
ООО "УК "ПИОНЕР"
|
Ярославская, 113, Краснодар
|
ООО "УК "ПИОНЕР"
|
Ясельная, 6, Гайдук
|
ООО "Атмосфера"
|
Ясельный пер., 12А
|
ООО "Атмосфера"
*указаны адреса МКД и муниципальные учреждения, которые не обратились в Новороссийские тепловые сети за проверкой готовности к зиме, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным на 18 сентября 2023 год.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре директор управляющей компании присвоил деньги на ЖКХ и получил 2,5 года условно.