Сотни многоэтажек Краснодара и Новороссийска могут остаться без тепла

В Краснодаре к началу отопительного сезона готовы почти все 155 котельных. Тепловики заменили 50 насосов, столько же котлов и подготовили к зиме 573 км теплосетей, рассказали в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».

Однако не во все дома краевой столицы тепло поступит своевременно. Не все управляющие компании подготовили многоэтажки к зиме и оплатили долги. Сейчас готовность жилого фонда к началу отопительного сезона составляет 94%, отметили в «Краснодартеплоэнерго».

«В нынешнем году Краснодар отличился по сравнению с другими городами и по сравнению со статистикой прошлых лет. Активно готовиться к холодам многие управляющие компании начали еще в апреле! 50 домов получили замечания и исправляют выявленные нарушения. А вот от сотни многоэтажек тепловикам даже еще не поступали заявки на приемку работ», — добавили в пресс-службе.