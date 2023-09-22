Сотни многоэтажек Краснодара и Новороссийска могут остаться без тепла

Краснодарский край

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  • © Фото Джулиан Хохгесанг, unsplash.com
    © Фото Джулиан Хохгесанг, unsplash.com

Тепловики рассказали, какие многоэтажки Краснодара и Новороссийска не готовы к отопительному сезону

В Краснодаре к началу отопительного сезона готовы почти все 155 котельных. Тепловики заменили 50 насосов, столько же котлов и подготовили к зиме 573 км теплосетей, рассказали в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».

Однако не во все дома краевой столицы тепло поступит своевременно. Не все управляющие компании подготовили многоэтажки к зиме и оплатили долги. Сейчас готовность жилого фонда к началу отопительного сезона составляет 94%, отметили в «Краснодартеплоэнерго». 

«В нынешнем году Краснодар отличился по сравнению с другими городами и по сравнению со статистикой прошлых лет. Активно готовиться к холодам многие управляющие компании начали еще в апреле! 50 домов получили замечания и исправляют выявленные нарушения. А вот от сотни многоэтажек тепловикам даже еще не поступали заявки на приемку работ», — добавили в пресс-службе.

Дома, которые не готовы к отопительному сезону:

Адрес

УК/ТСЖ

1 Мая (ПМР), 71/3

ООО "УК МИР"

1 Мая, 299

ООО "УК КС"

1 Мая, 47/1

ТСЖ "СОЮЗ"

2-я Линия Нефтяников, 7/1

ТСЖ "ЛУЧ-3"

3-я Линия Нефтяников, 17

ТСЖ "Луч-141" / ООО "УК "Прикубанская"

30 Иркутской Дивизии, 13

ЖСК № 196

40-летия Победы, 33/4

ТСЖ "Вымпел 33"

40-летия Победы, 33/8

ТСЖ "Авангард"

40-летия Победы, 37/3

ТСЖ "КУБАНЬ"

Аксайская, 40/1

ТСЖ"ТОПОЛЕК"

Аксайская, 48

ТСЖ"ТОПОЛЕК"

Волховская, 8

ООО УК "Прометей"

Восточно-Кругликовская, 47 корп.1, 2

ТСЖ "СОЮЗ"

Гвардейская, 8, п Колосистый

ООО "УК Прикубанская"

Дзержинского, 48, 50

ТСЖ"СВЕТ"

Димитрова 2-й пр., 29

ООО "УК Прикубанская"

Калинина, 350/8

ООО "УК "Престиж"

Калинина, 350/9

ООО "УК "Престиж"

Карякина, 5 корп.2

ООО «УК «Домовладелец»

Красных Партизан, 248

ТСЖ "МЕГИОН"

Ленина, 44

ТСЖ "Ленина — 44"

Магистральная, 11 корп.1, 2, 3

ООО УК "Пульс"

Можайского, 53

ООО УК "Основа"

Московская, 94

ООО "УК "Домовладелец"

Новаторов, 5, 7, 16

ТСЖ"СВЕТ"

Сормовская, 195

ТСЖ "РАДУГА"

Ставропольская, 107/10

ООО УК "Южный мир"

Ставропольская, 107/8

ООО УК "Южный мир"

Ставропольская, 123

ЖСК-34

Ставропольская, 179/1

ТСЖ "У ОЗЕРА"

Ставропольская, 244

ТСЖ "УЮТ"

Стасова, 147

ЖСК №47

Стасова, 149

ТСЖ "ЧЕРЕМУШКИ-45"

Стахановская, 4, 6

ТСЖ"СВЕТ"

Тверской пр., 4, 5, 6, 7, п Российский

ООО УК "Прометей"

Тепличная, 64

ООО "Кубань-Сервис"

Тюляева, 2/2

ТСН "ТСЖ "Дом у озера 2"

Тюляева, 3/2

ООО "Кубань-Сервис"

Филатова, 19

ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"

Филатова, 19/1

ООО "УК"СОЗВЕЗДИЕ"

Филатова, 19/2

ТСЖ "Вега"

Школьная, 13/9

ООО "УК Янтарь"

Школьная, 19

ТСЖ "Школьная 19"

Школьная, 19/1

ТСЖ "Домострой"

*указаны адреса МКД, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным Краснодартеплоэнерго на 21 сентября 2023 года

Также к началу холодного времени года готовы почти все котельные Новороссийска. В ресурсоснабжающей организации отметили, что в капитальные и текущие ремонты в 2023 году вложили почти 80 млн рублей. Но к отопительному сезону не готовы 60% жилых домов города. Многие управляющие компании и ТСЖ не оплатили долги, не провели гидравлические испытания и промывку системы. 

«Что там происходит внутри с трубами, как будет распределяться теплоноситель, или же батареи будут теплыми лишь по некоторым стоякам? Это зависит уже не от нас, а от управляющих компаний», — сказали в «Краснодартеплоэнерго.

В каких домах Новороссийска зимой могут возникнуть проблемы с теплом?

Адрес

Учреждение / управляющая компания

13 Ущелье, 1

ООО "Оплот"

13 Ущелье, 2

ООО "Оплот"

40 лет Октября, 10А, Верхнебаканский

ООО "КУБАНЬРЕМСТРОЙ"

8-я Щель, 30 корпус 1, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 30 корпус 2, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 30, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 1, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 2, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 3, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 4, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 5, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 6, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 7, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32А, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32Б, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32В, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Алексеева, 54

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Анапское ш., 108

ООО "АРГУМЕНТ"

Анапское ш., 23А

ООО "РосГосСервис"

Анапское ш., 23Б

ООО "РосГосСервис"

Анапское ш., 37

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Анапское ш., 37А

ООО "Арсенал"

Анапское ш., 39

ООО УК "Альтернатива"

Анапское ш., 41Н корпус 1

ООО "Ковчег"

Анапское ш., 41Н корпус 2

ООО "Ковчег"

Анапское ш., 41П

ООО "Новая жилищная стратегия"

Анапское ш., 54 корпус 1

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 10

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 11

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 12

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 13

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 2

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 3

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 4

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 5

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 6

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 7

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 8

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 9

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 14

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 15

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 16

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 17

ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 19

ООО "Атмосфера"

Аршинцева, 25А

ООО "Оплот"

Аршинцева, 3

ООО "Атмосфера"

Аршинцева, 4

ООО "Оплот"

Аршинцева, 6

ООО "Оплот"

Бориса Пупко, 1

ООО "Пик-Комфорт"

Бориса Пупко, 3

ООО "Пик-Комфорт"

Бориса Пупко, 5

ООО "Пик-Комфорт"

Бориса Пупко, 5 корпус 1

ООО "Пик-Комфорт"

Борисова, 10

ООО "Атмосфера"

Борисова, 12, Б Новороссийск

ООО "Атмосфера"

Борисова, 14

ООО "Атмосфера"

Борисова, 15

ООО "Атмосфера"

Борисова, 15А

ООО "УК "Цемесская бухта"

Борисова, 17

ООО "Атмосфера"

Борисова, 18

ООО "УК "Цемесская бухта"

Борисова, 26

ООО "Оплот"

Борисова, 28

ООО "Оплот"

Борисова, 3

ООО "Атмосфера"

Борисова, 30

ООО "Оплот"

Борисова, 32

ООО УК "НОРД ОСТ"

Борисова, 34

ООО "Оплот"

Борисова, 36

ООО УК "НОРД ОСТ"

Борисова, 38А

ООО "Атмосфера"

Борисова, 38Б

ООО "Атмосфера"

Борисова, 3А

ООО "Атмосфера"

Борисова, 4

ООО "Атмосфера"

Борисова, 40А

ООО "Атмосфера"

Борисова, 40Б

ООО "Атмосфера"

Борисова, 40В

ООО "Атмосфера"

Борисова, 8

ООО "Атмосфера"

Васенко, 10/12

ООО "УК "Цемесская бухта"

Васенко, 13

ООО "Оплот"

Васенко, 14

ООО "Атмосфера"

Васенко, 15

ООО "Оплот"

Васенко, 16

ООО "Атмосфера"

Васенко, 22/28

ООО "УК "Цемесская бухта"

Васенко, 32

ООО "Атмосфера"

Вербовая, 11

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Вербовая, 11 А

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Вербовая, 13

ООО УК "Альтернатива"

Вербовая, 15

ООО УК "Цель-л"

Видова, 100

ООО "РЕГИОН"

Видова, 119

ТСЖ №9

Видова, 121

ТСЖ №8

Видова, 121А корпус 3

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Видова, 121А корпус 4

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Видова, 121А корпус 5

ООО УК "Альтернатива"

Видова, 121А корпус 6

ООО УК "Альтернатива"

Видова, 121А корпус 7

ООО УК "Альтернатива"

Видова, 121А корпус 8

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Видова, 123

ООО УК "Комфортная Среда"

Видова, 131 корпус 1

ООО "Атмосфера"

Видова, 131 корпус 2

ООО "Атмосфера"

Видова, 133 корпус 1

ООО "Атмосфера"

Видова, 133 корпус 2

ООО "Атмосфера"

Видова, 137А

ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 149

ООО "КЖУ"

Видова, 153

ТСН "ТСЖ Первый" (РосГосСервис)

Видова, 153 корпус 1

ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 153 корпус 2

ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 156А

ООО УК "Комфортная Среда"

Видова, 157

ООО "Новая жилищная стратегия"

Видова, 157

ТСН "ТСЖ Видова №157"

Видова, 158А

ООО "УК "Цемесская бухта"

Видова, 160А

ООО "РЕГИОН"

Видова, 163А

ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 164А

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 167

ТСЖ "Юпитер"

Видова, 167 Б

ООО "РЕПИНО"

Видова, 171

ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 171 корпус А

ООО "РЕГИОН"

Видова, 173

ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 174

ООО "УК "Цемесская бухта"

Видова, 176А

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 177

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 178

ООО "РЕГИОН"

Видова, 178А

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 182

ООО "Оплот"

Видова, 184

ООО "Оплот"

Видова, 196

ООО "Новая жилищная стратегия"

Видова, 196А

ООО "Новая жилищная стратегия"

Видова, 65

ООО "РосГосСервис"

Видова, 83

ООО "РЕГИОН"

Войсковой проезд, 2 корпус 13

ООО УК "Комфортная Среда"

Войсковой проезд, 2 корпус 15

ООО УК "Комфортная Среда"

Войсковой проезд, 2 корпус 18

ООО УК "Комфортная Среда"

Войсковой проезд, 2 корпус 23

ООО УК "Комфортная Среда"

Волгоградская, 14

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 18

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 2

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 26А

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 28

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 30

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 34/1

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 36

ООО "Новая жилищная стратегия"

Волгоградская, 38

ООО "Новая жилищная стратегия"

Волгоградская, 4

ООО "УК "Цемесская бухта"

Волгоградская, 40

ООО "Новая жилищная стратегия"

Волгоградская, 42

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 44

ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 48

ООО "РосГосСервис"

Восточная, 3, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Восточная, 5, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Восточная, 7, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Восточный пер., 16, Цемдолина

ООО "УК "Цемесская бухта"

Вруцкого, 29А

ООО "УО Наш Дом"

Вруцкого, 31А

ООО "РЕГИОН"

Вруцкого, 31А корпус 1

ООО "РЕГИОН"

Встречная, 21, Мысхако

ООО "Новая жилищная стратегия"

Гагарина, 3, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Гайдара, 25

ООО "РосГосСервис"

Гайдара, 2А

ООО "РЕГИОН"

Героев Десантников, 15

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Героев Десантников, 22

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Героев Десантников, 24

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Героев Десантников, 27

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Героев Десантников, 28

ООО "РосГосСервис"

Героев Десантников, 32

ТСЖ №20

Героев Десантников, 33

ООО "РосГосСервис"

Героев Десантников, 34

ООО "Пик-Комфорт"

Героев Десантников, 35

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Героев Десантников, 49

ООО "РосГосСервис"

Героев Десантников, 61А

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 65 корпус 1

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 65 корпус 3

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 7

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 75

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 79

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 87

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 89

ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 9

ООО "Оплот"

Героев Десантников, 91

ООО УК "Цель-л"

Героев Десантников, 95

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Герцена, 15

ООО "Атмосфера"

Герцена, 1Б

ООО УК "Лавр"

Герцена, 3

ТСЖ "Герцена 3"

Гладкова, 4, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Гладкова, 5, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Гладкова, 6, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Гордеева, 4

ООО "Атмосфера"

Грибоедова, 13

ООО "Атмосфера"

Грибоедова, 16

ООО "Атмосфера"

Грибоедова, 16А

ООО "Оплот"

Грибоедова, 3, Раевская

ООО "Оплот"

Грибоедова, 9

ООО "Оплот"

Григорьева, 10

ООО УК "Малая Земля"

Григорьева, 8

ООО УК "Малая Земля"

Губернского, 13

ООО "Новая жилищная стратегия"

Губернского, 18

ООО УК "НЖК"

Губернского, 28

ООО "ЖЭК"

Губернского, 2А

ООО "РосГосСервис"

Губернского, 3 А

ТСЖ "Яктан"

Губернского, 32

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Губернского, 4

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Губернского, 52

ООО УК "Комфортная Среда"

Дзержинского пр., 158

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Дзержинского пр., 160

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Дзержинского пр., 162

ООО УК "НОРД ОСТ"

Дзержинского пр., 185

ООО "РЕГИОН"

Дзержинского пр., 192

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Дзержинского пр., 197

ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 198

ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 199

ООО "Арсенал"

Дзержинского пр., 199А

ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 202

ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 205Б

ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 207

ООО "РЕГИОН"

Дзержинского пр., 213А

ООО "РЕГИОН"

Дзержинского пр., 216

ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 217А

ООО "Босфор"

Дзержинского пр., 219

ООО "Арсенал"

Дзержинского пр., 219А

ООО "Арсенал"

Дзержинского пр., 220/2

ТСЖ "Афганец"

Дзержинского пр., 221

ООО УК "Комфортная Среда"

Дзержинского пр., 223

ООО УК "Комфортная Среда"

Дзержинского пр., 223А

ООО "Босфор"

Дзержинского пр., 224

ООО "Пик-Комфорт"

Дзержинского пр., 226

ООО "Пик-Комфорт"

Дзержинского пр., 228

ООО "Пик-Комфорт"

Дзержинского пр., 230

ООО "Пик-Комфорт"

Дзержинского пр., 231

ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 232

ООО "КЖУ"

Дзержинского пр., 234

ООО "КЖУ"

Дзержинского пр., 238

ООО УК "Малая Земля"

Дзержинского пр., 240

ООО УК "Малая Земля"

Дзержинского пр., 244 корпус 10

УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 11

УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 5

УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 6

УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 7

УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 8

УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 9

УК "Золотой берг"

Днепровский пер., 11

ООО УК "Комфортная Среда"

Днепровский пер., 3

ООО "УК "Цемесская бухта"

Днепровский пер., 4 корпус 10

ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 13

ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 14

ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 4

ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 9

ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 5

ООО "АРГУМЕНТ"

Днепровский пер., 7

ООО УК "Комфортная Среда"

Дружный пер., 1, Мысхако

ООО "РосГосСервис"

Дружный пер., 11, Мысхако

ООО "Оплот"

Екатерининская, 12, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Екатерининская, 18, Цемдолина

ООО "РосГосСервис"

Екатерининская, 2, Цемдолина

ООО "ДОМ-КОМ"

Ермацкий пер., 12

ООО УК "Альтернатива"

Железнодорожная, 1

ООО "Атмосфера"

Жуковского, 28

ООО "Атмосфера"

Жуковского, 30

ООО "Атмосфера"

Жуковского, 32

ООО "Атмосфера"

Заводская, 14, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 14А, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 16, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 18, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 20, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 20А, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 22А, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 24, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Заводская, 26, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Звонкий пер., 15, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 2, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 29, Цемдолина

ООО "РосГосСервис"

Звонкий пер., 3, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 9А, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 9Б, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Золотаревского, 10

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Золотаревского, 12

ООО "РосГосСервис"

Золотаревского, 8

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Золотаревского, 8А

ООО "Жемчужина Мысхако"

Изумрудная, 2, Мысхако

ООО "УК "РАДА"

Изумрудная, 6, Мысхако

ООО "УК "РАДА"

им. Циолковского, 3/1, Краснодар

ООО "УК АЛЬВИС"

Имени Алексея Матвейкина, 4

ООО "УКЦ"

Имени Владимира Кайды, 4, Мысхако

ООО "Жемчужина Мысхако"

Имени Сергея Борзенко, 2, Мысхако

ООО "ДОМ-КОМ"

Индустриальная, 1 корпус 1

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 2

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 3

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 4

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 5

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 6

ООО УК "Лавр"

Индустриальная, 5

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 5А, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 6

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 7

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 9, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 9А, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Исаева, 1

ООО "УК "НОВОСИТИ"

Исаева, 13

ООО "РЕГИОН"

Исаева, 23

ООО "Атмосфера"

Исаева, 38

ООО "Атмосфера"

Карамзина, 20

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Карамзина, 27А

ООО "УК "РАДА"

Карамзина, 43

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Карамзина, 45

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Карла Маркса, 13

ООО "ЖЭК"

Карла Маркса, 17

ООО "ЮгНовоСервис"

Карла Маркса, 44

ООО "Атмосфера"

Карла Маркса, 49

ООО УК "Лавр"

Карла Маркса, 51

ООО "Атмосфера"

Карла Маркса, 8

ООО "Атмосфера"

Кипарисовая, 2, Цемдолина

ООО "Ковчег"

Кипарисовая, 4, Цемдолина

ООО "Ковчег"

Кипарисовая, 6, Цемдолина

ООО "Ковчег"

Кирова, 4

ООО "Атмосфера"

Кирова, 7

ООО "Оплот"

Козлова, 13

ООО "Атмосфера"

Козлова, 76 корпус 3

ООО "УК "ПОМОЩНИК-СЕРВИС"

Кольцовская, 35

ООО "КЖУ"

Коммунальная, 9, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Коммунистическая, 4А

ООО "РосГосСервис"

Коммунистическая, 5, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Комсомольская, 22

ООО "Атмосфера"

Комсомольский пер., 11/13, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Конституции, 15

ООО "РосГосСервис"

Конституции, 19А

ООО "Атмосфера"

Конституции, 19Б

ООО "Атмосфера"

Конституции, 22

ООО УК "Альтернатива"

Конституции, 33

ООО "Атмосфера"

Конституции, 8

ООО "Оплот"

Корницкого, 22

ООО УК "Лавр"

Котанова, 1

ООО "УКЦ"

Котанова, 1 корпус 1

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Котанова, 30

ООО "РосГосСервис"

Котанова, 40

ООО "РосГосСервис"

Котанова, 7

ООО "УК "МКД"

Котанова, 7 корпус 1

ООО "УК "МКД"

Котанова, 7 корпус 2

ООО "УК "МКД"

Котанова, 7 корпус 3

ООО "УК "МКД"

Котовского, 4

ООО "Оплот"

Красина, 29

ООО "НОВЫЙ ГОРОД"

Красина, 53 корпус 1, Цемдолина

ООО "УК "КРАСИНА"

Красина, 53, Цемдолина

ООО "УК "КРАСИНА"

Красноармейская, 1, Раевская

ООО "Атмосфера"

Красноармейская, 11А

ООО "Атмосфера"

Краснознаменный пер., 10

ООО "УО Мастер"

Краснознаменный пер., 4

ООО "УО Мастер"

Краснознаменный пер., 8

ООО "АРГУМЕНТ"

Куникова, 1

ООО УК "Лавр"

Куникова, 20А

ООО "РЕГИОН"

Куникова, 21

ООО УК "Цель-л"

Куникова, 3

ООО "Атмосфера"

Куникова, 34

ООО УК "ДОМ"

Куникова, 40

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 42

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 5

ООО УК "Лавр"

Куникова, 50

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 52 А

ТСЖ "Монолит-2000"

Куникова, 64

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 66

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 94

ООО УК "Альтернатива"

Кутузовская, 115

ООО "Атмосфера"

Кутузовская, 117

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Леженина, 90

ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 1

ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 11

ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 17

ООО "УК "Цемесская бухта"

Лейтенанта Шмидта, 27А

ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 3

ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 38/40

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Лейтенанта Шмидта, 39

ООО "ЖЭК"

Лейтенанта Шмидта, 5

ООО "Атмосфера"

Ленина пр-кт, 13

ТСЖ "Рассвет"

Ленина пр-кт, 19

ТСЖ №2

Ленина пр-кт, 28

ООО "РосГосСервис"

Ленина пр-кт, 35

ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 43

ООО УК "Комфортная Среда"

Ленина пр-кт, 45

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Ленина пр-кт, 47

ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 47А

ООО "РЕГИОН"

Ленина пр-кт, 51

ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 52

ООО УК "Малая Земля"

Ленина пр-кт, 52А

ООО УК "Малая Земля"

Ленина пр-кт, 53

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Ленина пр-кт, 55

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Ленина пр-кт, 59

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Ленина пр-кт, 65

ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 69

ООО "РосГосСервис"

Ленина пр-кт, 71

ООО "УО Мастер"

Ленина пр-кт, 87

ООО "РЕГИОН"

Ленина пр-кт, 91/1

ООО "РЕГИОН"

Ленина пр-кт, 91А

ООО УК "Альтернатива"

Ленина пр-кт, 95Б корпус 1

ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95Б корпус 2

ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95Г

ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95Д

ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95И

ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина, 10, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Ленина, 11, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Ленина, 14, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Ленина, 18, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Ленина, 2, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Ленина, 24, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Ленина, 30, Верхнебаканский

ООО "СТРОЙЭКОСЕРВИС"

Ленина, 4, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Ленина, 5, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Ленина, 6, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Ленина, 7, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Ленина, 8, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 1

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 10

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 12

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 14

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 2

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 3

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 4

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 5

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 6

ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 8

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 11

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 11, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 13

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 15

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 17

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 2, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 5

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 5А

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 7

ООО "Атмосфера"

Луначарского, 9

ООО "Атмосфера"

Любимый пер., 1, Мысхако

ООО "Новая жилищная стратегия"

Любимый пер., 10, Мысхако

ООО "ЮгНовоСервис"

Любимый пер., 12, Мысхако

ООО "Жемчужина Мысхако"

Любимый пер., 14, Мысхако

ООО "Новая жилищная стратегия"

Любимый пер., 19, Мысхако

ООО "Новая жилищная стратегия"

Любимый пер., 3, Мысхако

ООО "Новая жилищная стратегия"

Майская, 21, Большие Хутора

ООО "Атмосфера"

Малоземельская, 10

ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 14

ООО УК "Альтернатива"

Малоземельская, 14А

ООО "Ковчег"

Малоземельская, 3

ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 4

ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 5

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Малоземельская, 6

ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 7

ООО "Новая жилищная стратегия"

Малоземельская, 8

ООО "РосГосСервис"

Маркова, 1

ООО "Атмосфера"

Маркова, 2

ООО "Атмосфера"

Маркова, 3

ООО "Оплот"

Маркова, 4

ООО "Оплот"

Маркова, 5

ООО "Оплот"

Маркова, 6

ООО "Оплот"

Маркова, 7

ООО "Оплот"

Мартовский пер., 1 корпус 2, Цемдолина

ООО "Ковчег"

Мартовский пер., 1, Цемдолина

ООО "Ковчег"

Мартовский пер., 3, Цемдолина

ООО "Ковчег"

Мартовский пер., 7, Цемдолина

ООО "Ковчег"

Матвеева, 25 корпус 1, Цемдолина

ООО "ДОМ-КОМ"

Матвеева, 25, Цемдолина

ООО "ДОМ-КОМ"

Межевая, 4

ООО УК "Альтернатива"

Межевая, 4А

ООО "Атмосфера"

Менжинского, 12

ООО "Атмосфера"

Менжинского, 14

ООО "Атмосфера"

Менжинского, 14Б

ООО "Атмосфера"

Менжинского, 16

ООО "Атмосфера"

Менжинского, 18

ООО "Атмосфера"

Менжинского, 20/22

ООО "Атмосфера"

Мефодиевская, 108

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВЖИЛСЕРВИС"

Микрорайон, 10, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Микрорайон, 11, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Микрорайон, 8, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Микрорайон, 9, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Мира, 12

ООО УК "Лавр"

Мира, 14/4

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Мира, 15

ООО УК "Альтернатива"

Мира, 16/18

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Мира, 20 / 22

ООО УК "Альтернатива"

Мира, 24

ООО "ЖЭК"

Мира, 25

ООО УК "НЖК"

Мира, 29

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Мира, 3, Мысхако

ООО "Оплот"

Мира, 37

ООО "РосГосСервис"

Мира, 45

ООО УК "Комфортная Среда"

Мира, 45, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Мира, 47

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Мира, 47

ТСЖ "Новатор"

Мира, 49

ООО "УК "Цемесская бухта"

Мира, 54, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Мира, 56, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Мира, 58, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Михайлова, 18

ООО "Атмосфера"

Михайлова, 4

ООО "Атмосфера"

Михайлова, 5

ООО "Атмосфера"

Михайлова, 8

ООО "Атмосфера"

Мичуринский пер., 2

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Мичуринский пер., 4

ООО "Новая жилищная стратегия"

Молодёжная, 12

ТСЖ "Якорь"

Молодежная, 14

ООО "РосГосСервис"

Молодёжная, 18

ТСЖ "Лагуна"

Молодежная, 20

ООО УК "Альтернатива"

Молодежная, 22

ООО УК "Альтернатива"

Молодежная, 24

ООО "ЮгНовоСервис"

Молодёжная, 26

ТСЖ "Бриз"

Молодежная, 28А

ООО "РосГосСервис"

Молодежная, 3 х. Семигорский

Население ГРЦ

Молодежная, 8А

ООО УК "Цель-л"

Мореходная, 1

ООО УК "Цель-л"

Мореходная, 10

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Мореходная, 4

ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Мореходный проезд, 3 корпус 1

ООО УК "Цель-л"

Мореходный проезд, 3 корпус 2

ООО "Ковчег"

Мореходный проезд, 5 корпус 1

ООО "Ковчег"

Мореходный проезд, 5 корпус 2

ООО "Ковчег"

Московская, 9

ООО "РЕГИОН"

Мурата Ахеджака, 16 корпус 1

ООО "Пик-Комфорт"

Мурата Ахеджака, 16 корпус 2

ООО "Пик-Комфорт"

Мурата Ахеджака, 18

ООО "Пик-Комфорт"

Мурата Ахеджака, 3

ООО "Пик-Комфорт"

Мурата Ахеджака, 3 корпус 1

ООО "Пик-Комфорт"

Мурата Ахеджака, 4

ООО "КЖУ"

Мурата Ахеджака, 6

ООО "КЖУ"

Мухина, 10 х. Семигорский

Население ГРЦ

Мухина, 2 х. Семигорский

Население ГРЦ

Мухина, 4 х. Семигорский

Население ГРЦ

Мухина, 6 х. Семигорский

Население ГРЦ

Мухина, 8 х. Семигорский

Население ГРЦ

Мысхакское шоссе, 54

ООО УК "Альтернатива"

Мысхакское шоссе, 56

ООО "РосГосСервис"

Надежды Онайко, 6, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Никитинская, 9

ООО "Атмосфера"

Новая, 11, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 13, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 17, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 2, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 21, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 27, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 29, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 4, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новая, 6, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новороссийская, 20, Мысхако

ООО "УО Наш Дом"

Новороссийская, 9, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Новороссийских Партизан, 10

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Новороссийское шоссе, 1, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 10, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 14, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 2, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 4, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 8, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 1

ООО УК "НЖК"

Новороссийской Республики, 28

ООО "РЕГИОН"

Новороссийской Республики, 3

ООО "УК "Цемесская бухта"

Новороссийской Республики, 33

ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 39

ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 41А

ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 54

ООО "Оплот"

Новороссийской Республики, 54А

ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 56

ООО "Атмосфера"

Объездная, 2, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Овражная, 35, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Овражная, 37, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Октябрьская, 1 корпус 3

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Октябрьская, 20А

ООО "Атмосфера"

Октябрьская, 3, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Октябрьская, 5, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Октябрьская, 9, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Островского, 1, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Островского, 3, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Островского, 4, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Островского, 5, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Островского, 6, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Парк А, 702

ООО "Атмосфера"

Парк А, 703

ООО "Атмосфера"

Парк А, 704

ООО "Атмосфера"

Парк А, 705

ООО "Атмосфера"

Парк А, 706

ООО "Атмосфера"

Парк А, 707

ООО "Атмосфера"

Парк А, 707А

ООО "Атмосфера"

Парк А, 708

ООО "Атмосфера"

Парк А, 708А

ООО "Атмосфера"

Парк А, 710

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 2

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 23А

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 24

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 27

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 28

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 29

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 3

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 30

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 35

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 36

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 4

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 88Б

ООО "Атмосфера"

Парк Б, 88Д

ООО "Атмосфера"

Парковая, 18А корпус 1, Мысхако

ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 18А корпус 2, Мысхако

ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 18А корпус 3, Мысхако

ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 20, Мысхако

ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 22, Мысхако

ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 32 корпус 1, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 100, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 101, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 102, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 103, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 104, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 105, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 106, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 107, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 108, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 109, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 11, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 110, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 12, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 13, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 14, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 15, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 16, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 17, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 18, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 19, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 2, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 20, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 21, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 23, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 24, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 25, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 26, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 27, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 28, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 29, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 3, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 30, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 31, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 32, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 33, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 34, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 35, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 36, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 37, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 38, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 39, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 4, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 40, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 42, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 43, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 44, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 45, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 46, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 47, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 48, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 49, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 5, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 50, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 51, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 52, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 53, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 54, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 55, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 56, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 57, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 58, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 59, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 6, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 60, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 61, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 62, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 63, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 64, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 65, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 66, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 67, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 68, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 69, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 7, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 70, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 71, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 72, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 73, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 74, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 75, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 77, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 78, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 79, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 8, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 81, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 82, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 83, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 84, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 85, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 86, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 87, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 88, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 89, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 9, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 90, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 91, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 92, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 93, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 94, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 95, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 96, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 97, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 98, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 99, Цемдолина

ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парусная, 10 корпус 2, Краснодар

ООО "УК "ПИОНЕР"

Пархоменко, 35

ООО "Атмосфера"

Пархоменко, 37

ООО "Атмосфера"

Пенайская, 10

ООО "Оплот"

Пенайская, 12

ООО "Атмосфера"

Пенайская, 14

ООО "Атмосфера"

Пенайская, 16

ООО "Атмосфера"

Пенайская, 5

ООО "Атмосфера"

Пенайская, 7

ООО "Атмосфера"

Пенайская, 8

ООО "Атмосфера"

Пенайская, 9

ООО "Атмосфера"

Первомайская, 11

ООО УК "Альтернатива"

Первомайская, 3Б

ООО "УК "Цемесская бухта"

Первомайская, 5

ООО "РЕГИОН"

Первомайская, 7

ООО "Атмосфера"

Пионерская, 12

ООО "РосГосСервис"

Пионерская, 15

ТСЖ "Медик "

Пионерская, 17

ТСЖ №22

Пионерская, 18

ООО "Пик-Комфорт"

Пионерская, 19

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Пионерская, 21

ООО УК "Цель-л"

Пионерская, 21А

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Пионерская, 21А корпус 1

ООО УК "Альтернатива"

Пионерская, 21Б

ООО УК "Цель-л"

Пионерская, 23

ООО "ЖЭК"

Пионерская, 23А

ООО "ЖЭК"

Пионерская, 23А корпус 2

ООО "ЖЭК"

Пионерская, 27

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Пионерская, 43

ООО "Пик-Комфорт"

Пионерская, 45

ООО "Пик-Комфорт"

Пионерская, 9

ООО "Оплот"

Победы, 17Б

ООО "Атмосфера"

Победы, 19

ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 22

ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 23

ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 25

ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 38А

ООО "Атмосфера"

Портовая, 19

ООО УК "НОРД ОСТ"

Прибойный пер., 48

ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Привокзальная, 1, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 10

ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 11

ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 14

ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 16

ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 18

ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 2

ООО "Оплот"

Пролетарская, 3

ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 6

ООО "Атмосфера"

Промышленная, 1, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Промышленная, 3, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Промышленная, 32, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Промышленная, 6, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Профсоюзная, 20А

ООО "Атмосфера"

Профсоюзная, 22А

ООО "Атмосфера"

Пугачевский пер., 19

ООО "Атмосфера"

Пушкинская, 2

ООО "Атмосфера"

Пушкинская, 3

ООО "Атмосфера"

Пушкинская, 9

ООО "Атмосфера"

Революции 1905 года, 21

ООО "Новая жилищная стратегия"

Революции 1905 года, 29

ООО "Атмосфера"

Революции 1905 года, 35

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Революции 1905 года, 6

ООО УК "Альтернатива"

Робеспьера, 3

ООО "Атмосфера"

Робеспьера, 4

ООО "Атмосфера"

Рубина, 1

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Рубина, 23

ООО "Атмосфера"

Рубина, 3

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Ручейная, 29

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Рябиновая, 15 корпус 1, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 2, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 3, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 4, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 5, Цемдолина

ООО "ЖК "Молодежный"

Сакко и Ванцетти, 11А

ООО "УК "Цемесская бухта"

Сакко и Ванцетти, 12

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 14

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 21

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 22

ООО "УК "Цемесская бухта"

Сакко и Ванцетти, 28 корпус 5

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 28 корпус 6

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 28 корпус 7

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 29

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 32

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 36

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 40

ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 6/8

ООО "Оплот"

Свердлова, 16

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Свердлова, 16А

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Свердлова, 16Б

ООО "РЕГИОН"

Свердлова, 42

ООО "ЖЭК"

Светлый пер., 7

ООО "Атмосфера"

Свободы, 30 А, с. Цемдолина

ТСЖ "ТСЖ Свободы"

Свободы, 40

ООО "Атмосфера"

Серебрякова наб., 17

ООО "ЖЭК"

Серебрякова наб., 29В

ООО "УК "НОВОСИТИ"

Серебрякова наб., 39

ООО "Атмосфера"

Серебрякова наб., 43

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Серебрякова наб., 49

ООО УК "Радуга Новороссийск"

Серебрякова наб., 53А

ООО "РосГосСервис"

Серебрякова наб., 55А

ООО "Атмосфера"

Серебрякова наб., 59

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Серебрякова наб., 61А

ООО "ЖЭК"

Серебрякова наб., 79Б

ООО "Арсенал"

Серова, 17

ООО "ЮгНовоСервис"

Сипягина, 22

ООО "Оплот"

Снайпера Рубахо, 12

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Снайпера Рубахо, 2

ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 23

ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Снайпера Рубахо, 3

ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 6

ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 8

ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 9

ООО "Атмосфера"

Советов, 44А

 

Советов, 58

ООО "Новая жилищная стратегия"

Советов, 70

ООО "Атмосфера"

Советов, 72

ООО "Атмосфера"

Соколова, 15, Мысхако

ООО "ДОМ-КОМ"

Соколова, 17, Мысхако

ООО "ДОМ-КОМ"

Соколова, 7, Мысхако

ООО "Новая жилищная стратегия"

Соколова, 9, Мысхако

ООО "Новая жилищная стратегия"

Стадионная, 4, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Стадионная, 4А, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Стадионная, 6, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Стадионная, 6А, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Староцемесский пер., 16 корпус 1, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Староцемесский пер., 16, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Староцемесский пер., 18, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Староцемесский пер., 20, Цемдолина

ООО "УК "ВРЕМЯ"

Степана Разина, 16

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 1

ООО "РосГосСервис"

Суворовская, 10

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 11

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 12

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 14

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 16

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 17

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 18

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 20

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 2Б

ООО "РосГосСервис"

Суворовская, 3

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 31

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 32А

ООО "Жемчужина Мысхако"

Суворовская, 33

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 34В

ООО УК "НОРД ОСТ"

Суворовская, 35

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 4

ООО "Оплот"

Суворовская, 51

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 53

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 55

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 57

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 59

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 6

ООО "Оплот"

Суворовская, 69

ООО "УО Наш Дом"

Суворовская, 7

ООО "Атмосфера"

Суворовская, 71

ООО "УО Наш Дом"

Суворовская, 77

ООО УК "Малая Земля"

Суворовская, 79

ООО УК "Малая Земля"

Суворовская, 8

ООО "Оплот"

Суворовская, 9

ООО "Атмосфера"

Суджукская, 45

ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Сухумское ш., 1

ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 100

ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 102

ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 108А

ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 74

ООО "Оплот"

Сухумское ш., 86

ООО "Оплот"

Сухумское ш., 88

ООО "Оплот"

Сухумское ш., 94

ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 98

ООО "Атмосфера"

Счастливый пер., 26, Мысхако

ООО "РосГосСервис"

тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 1

ООО УК "Комфортная Среда"

тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 2

ООО УК "Комфортная Среда"

тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 3

ООО УК "Комфортная Среда"

Титан, 1, Верхнебаканский

ООО "Оплот"

Титан, 10, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 11, Верхнебаканский

ООО "Оплот"

Титан, 14, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 15, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 16, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 17, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 18, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 19, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 2, Верхнебаканский

ООО "Оплот"

Титан, 20, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 21, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 23, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 3, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 4, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 5, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 6, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 7, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 8, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титан, 9, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Титановская, 22, Верхнебаканский

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 11

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 13

ООО "Оплот"

Тихоступа, 14

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 15

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 16

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 17

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 18

ООО "Оплот"

Тихоступа, 20

ООО "Оплот"

Тихоступа, 4

ООО "Оплот"

Тихоступа, 5

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 5А

ООО "Оплот"

Тихоступа, 6

ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 7

ООО "Оплот"

Тихоступа, 8

ООО "Оплот"

Тихоступа, 9

ООО "Атмосфера"

Тобольская, 7 А

ООО "РЕПИНО"

Толстого, 13, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Толстого, 15

ООО "Атмосфера"

Толстого, 15, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Толстого, 31

ООО УК "НЖК"

Тополиный пер., 3, Мысхако

ООО "УК "РАДА"

Труда, 9, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Удалова, 10

ООО УК "Кутузовская"

Удалова, 10 корпус 1

ООО УК "Кутузовская"

Удалова, 5

ООО "УКЦ"

Удалова, 7

ООО "УКЦ"

Фисанова, 11

ООО "Атмосфера"

Фисанова, 13

ООО "Атмосфера"

Фисанова, 25

ООО "Атмосфера"

Фисанова, 62

ООО "Атмосфера"

 

 

Хворостянского, 13Б

ООО УК "Цель-л"

Хворостянского, 21

ООО "Жемчужина Мысхако"

Хворостянского, 25

ООО УК "Кутузовская"

Хворостянского, 25 корпус 1

ООО УК "Кутузовская"

Хворостянского, 25 корпус 2

ООО УК "Кутузовская"

Хворостянского, 3

ТСЖ "Педагог"

Хворостянского, 7

ООО УК "СИТИ-СТАР"

Цедрика, 36

ООО "Атмосфера"

Цемзавод Пролетарий, 203

ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 206

ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 207

ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 208

ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 210

ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 211

ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 212

ООО "Оплот"

Циолковского, 7

ООО "РЕГИОН"

Чайковского, 10А

ООО "ЛАЙТХАУС"

Чайковского, 12А

ООО "Атмосфера"

Чайковского, 12Б

ООО "Атмосфера"

Чайковского, 12В

ООО "Атмосфера"

Чайковского, 12Г

ООО "Атмосфера"

Чайковского, 67А

ООО "Атмосфера"

Челюскинцев, 24

ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Челюскинцев, 26

ООО "Атмосфера"

Челюскинцев, 47

ООО УК "Альтернатива"

Черняховского, 10/12

ООО "Оплот"

Черняховского, 17

ТСН "КАСКАД"

Черняховского, 19

ТСН "КАСКАД"

Черняховского, 21

ТСН "КАСКАД"

Черняховского, 3

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Черняховского, 4

ООО "Атмосфера"

Черняховского, 6

ООО "Атмосфера"

Чехова, 20

ТСЖ №19

Чехова, 2А, Абрау-Дюрсо

ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 13

ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 16

ООО "Оплот"

Шаумяна, 18

ООО "Оплот"

Шаумяна, 24

ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 34

ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 37

ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 40

ООО "Оплот"

Шаумяна, 7

ООО "Оплот"

Шаумяна, 8

ООО "Атмосфера"

Шевченко, 22

ООО "УК "НОВОСИТИ"

Шевченко, 24

ООО "УК "НОВОСИТИ"

Шевченко, 4

ООО "Атмосфера"

Шевченко, 55

ООО "РЕГИОН"

Шиллеровская, 7

ООО "РЕГИОН"

Школьная, 11, Мысхако

ООО "РосГосСервис"

Школьная, 13, Мысхако

ООО "РосГосСервис"

Шоссейная, 14Е корпус 1, Мысхако

ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 14Е корпус 2, Мысхако

ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 1А, Мысхако

ООО "РосГосСервис"

Шоссейная, 23, Мысхако

ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 27 корпус 1, Мысхако

ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 27 корпус 2, Мысхако

ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 29, Мысхако

ООО "УК "РАДА"

Шоссейная, 37, Мысхако

ООО "УК "РАДА"

Щелевая, 15

ООО "Атмосфера"

Щелевая, 4

ООО "Атмосфера"

Щорса, 3

ООО "УК "Август"

Элеваторная, 11

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 13

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 24

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 45

ООО "Оплот"

Элеваторная, 57/61

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 63

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 65

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 7

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 71

ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 9

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 35

ООО "Оплот"

Энгельса, 35А

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 39

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 41

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 51

ТСЖ №1

Энгельса, 63

ООО "Оплот"

Энгельса, 69А

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 69Б

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 70

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 72

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 79

ООО "УО Наш Дом"

Энгельса, 82

ООО "РЕГИОН"

Энгельса, 91

ООО "Атмосфера"

Энгельса, 93

ООО УК "ПРИЧАЛ"

Энгельса, 95

ООО "РЕГИОН"

Южная, 10А

ООО УК "Цемесская бухта"

Южная, 11

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 13

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 14

ООО УК "Лавр"

Южная, 15

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 17

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 19

ООО "КЖУ"

Южная, 21

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 23

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 25

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 27

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 29

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 5

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 6

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 7

ООО "Пик-Комфорт"

Южная, 9

ООО "КЖУ"

Ярославская, 113 корпус 1, Краснодар

ООО "УК "ПИОНЕР"

Ярославская, 113, Краснодар

ООО "УК "ПИОНЕР"

Ясельная, 6, Гайдук

ООО "Атмосфера"

Ясельный пер., 12А

ООО "Атмосфера"

*указаны адреса МКД и муниципальные учреждения, которые не обратились в Новороссийские тепловые сети за проверкой готовности к зиме, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным на 18 сентября 2023 год.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре директор управляющей компании присвоил деньги на ЖКХ и получил 2,5 года условно.

ЖКХ Краснодар Новороссийск Отопительный сезон

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Сотни многоэтажек Краснодара и Новороссийска могут остаться без тепла
Власти Краснодарского края поручили ускорить строительство водозабора в Красноармейском районе
В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль короткометражного кино
В Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса ФК «Краснодар». Есть погибший
В Краснодаре пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи
Над морем в Туапсе сбили беспилотник

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