В Краснодаре отреставрируют старинное здание на улице Чапаева

На пересечении улиц Красноармейской и Чапаева началась реставрация фасада здания центра творчества «Содружество»

На реставрацию центра творчества «Содружество» потратят 22 млн рублей. До конца этого года планируют закончить работы на части фасада на улице Чапаева, а на другой стороне — в 2024 году. Об этом сообщает мэрия Краснодара.

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К реставрации объекта культурного наследия готовились несколько лет. В 2021 году здесь отремонтировали кровлю, а в 2022 году обследовали здание. Здесь частично утрачен барельеф и заложены крупные оконные проемы и двери. Центру творчества уже вернули изначальные входы. Позже установят высокие дубовые двери.



Однако в здании сохранилась планировка, лестница с ограждениями из кованого металла с рисунком в стиле модерн, балконы и полы в вестибюле из метлахской плитки с узорным фризом вдоль стен.

Автор проекта здания — кубанский архитектор Александр Козлов. После завершения строительства здесь расположился доходный дом врача Степана Михалёва. Первый этаж взяли в аренду торговые заведения — магазины одежды, а также отделение российско-американской резиновой мануфактуры, в котором некоторые автомобилисты того времени приобретали шины.



Второй этаж в 1913 году заняла пятая женская гимназия Ольги Хрусталевой. Помимо общеобразовательной программы, здесь обучали рукоделию, домоводству и кулинарии.



После смерти Степана Михалёва в 1915 году в здании находился госпиталь, затем Северо-Кавказская контора всесоюзного текстильного синдиката. Позже здесь открылась школа № 28. Она занимала здание более 70 лет с небольшим послевоенным перерывом. В настоящее время бывшая женская гимназия занята центром творчества «Содружество» и учреждением «Малая академия».

© Фото пресс-службы мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/startovala-restavratsiya-fasada-zdaniya-tsentra-tvorchestva-sodruzhestvo/