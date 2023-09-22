В Краснодаре отреставрируют старинное здание на улице Чапаева

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/startovala-restavratsiya-fasada-zdaniya-tsentra-tvorchestva-sodruzhestvo/
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/startovala-restavratsiya-fasada-zdaniya-tsentra-tvorchestva-sodruzhestvo/

На пересечении улиц Красноармейской и Чапаева началась реставрация фасада здания центра творчества «Содружество»

На реставрацию центра творчества «Содружество» потратят 22 млн рублей. До конца этого года планируют закончить работы на части фасада на улице Чапаева, а на другой стороне — в 2024 году. Об этом сообщает мэрия Краснодара.

В Краснодаре расширили Дмитриевский сквер:

К реставрации объекта культурного наследия готовились несколько лет. В 2021 году здесь отремонтировали кровлю, а в 2022 году обследовали здание. Здесь частично утрачен барельеф и заложены крупные оконные проемы и двери. Центру творчества уже вернули изначальные входы. Позже установят высокие дубовые двери.

Однако в здании сохранилась планировка, лестница с ограждениями из кованого металла с рисунком в стиле модерн, балконы и полы в вестибюле из метлахской плитки с узорным фризом вдоль стен.

Автор проекта здания — кубанский архитектор Александр Козлов. После завершения строительства здесь расположился доходный дом врача Степана Михалёва. Первый этаж взяли в аренду торговые заведения — магазины одежды, а также отделение российско-американской резиновой мануфактуры, в котором некоторые автомобилисты того времени приобретали шины.

Второй этаж в 1913 году заняла пятая женская гимназия Ольги Хрусталевой. Помимо общеобразовательной программы, здесь обучали рукоделию, домоводству и кулинарии.

После смерти Степана Михалёва в 1915 году в здании находился госпиталь, затем Северо-Кавказская контора всесоюзного текстильного синдиката. Позже здесь открылась школа № 28. Она занимала здание более 70 лет с небольшим послевоенным перерывом. В настоящее время бывшая женская гимназия занята центром творчества «Содружество» и учреждением «Малая академия».

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/startovala-restavratsiya-fasada-zdaniya-tsentra-tvorchestva-sodruzhestvo/
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/startovala-restavratsiya-fasada-zdaniya-tsentra-tvorchestva-sodruzhestvo/

Напомним, что в Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы имени Пташинского на улице Мира, 45.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре на улице Коммунаров, 150 реставрируют здание «Школы приказчиков» начала XX века.

Благоустройство Краснодар Культурное наследие Строительство

Новости

В Сочи представили концепцию нового генплана
В Краснодаре на выходных пройдут лекции о сексуальных обрядах славян, Пушкине и глянце
В Новороссийске остановили поставки дизельного топлива на экспорт
Мэрия Краснодара пообещала высадить хвойные деревья вместо срубленных на Всесвятском кладбище и объяснила, кто возместит разрушенные надгробия
Мэр Майкопа запретил людям находиться около аэродрома «Ханская» до особого распоряжения
А можно ли еще купаться в Черном море? Показываем актуальную обстановку на побережье

Лента новостей

С днем рождения, Краснодар!
Сегодня, 17:05
С днем рождения, Краснодар!
В День города проходим локально‑патриотический тест
Как адыгейский сыр полюбили покупатели по всей России
Сегодня, 17:17
Как адыгейский сыр полюбили покупатели по всей России
А можно ли еще купаться в Черном море?
Сегодня, 15:50
А можно ли еще купаться в Черном море?
Показываем актуальную обстановку на побережье

Реклама на сайте