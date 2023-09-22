Власти Краснодарского края поручили ускорить строительство водозабора в Красноармейском районе
Глава Кубани распорядился наверстать отставание от сроков строительства водозабора в станице Марьянской Красноармейского района
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Красноармейского района Юрию Васину ускорить строительство водозабора в станице Марьянской. По словам главы Кубани, необходимо наверстать отставание от сроков. Об этом сообщает администрация региона.
«Ко мне обращались жители Красноармейского района с просьбой о строительстве нового водозабора. Строительство должны были начать в мае. Работы идут с отставанием в два месяца, это недопустимо. Марьянская — большая станица и новый водозабор там жизненно необходим. Никаких оправданий здесь быть не может», — рассказал Кондратьев.
Напомним, что в Краснодаре до 25 сентября ограничили движение автомобилей по улице Дзержинского из-за строительства водопровода.