Власти Краснодарского края поручили ускорить строительство водозабора в Красноармейском районе

Краснодарский край

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Кубани распорядился наверстать отставание от сроков строительства водозабора в станице Марьянской Красноармейского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Красноармейского района Юрию Васину ускорить строительство водозабора в станице Марьянской. По словам главы Кубани, необходимо наверстать отставание от сроков. Об этом сообщает администрация региона.

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«Ко мне обращались жители Красноармейского района с просьбой о строительстве нового водозабора. Строительство должны были начать в мае. Работы идут с отставанием в два месяца, это недопустимо. Марьянская — большая станица и новый водозабор там жизненно необходим. Никаких оправданий здесь быть не может», — рассказал Кондратьев.

Напомним, что в Краснодаре до 25 сентября ограничили движение автомобилей по улице Дзержинского из-за строительства водопровода.

Вениамин Кондратьев Водоснабжение ЖКХ Красноармейский район Строительство

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