ГК ТОЧНО благоустроит в Крыму ЖК премиум-класса

Краснодарский край

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  • © Фото Елизаветы Куликовой, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Елизаветы Куликовой, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ГК ТОЧНО (основатель и генеральный директор Николай Амосов) продолжает строительство резиденции «Роялта» в Крыму

Премиальный ЖК находится в центральной части Ялты. Комплекс спроектирован совместно с московским архитектурным бюро «Остоженка» в концепции закрытого клуба.

В «Роялте» будет 280 квартир. ГК ТОЧНО предлагает 17 видов планировок. В каждой из квартир есть собственная терраса площадью от 9 кв. м. Также в проекте жилья предусмотрены ванные комнаты с панорамными окнами в пол.

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Двор «Роялты» состоит из нескольких террас, которые каскадом спускаются в сторону набережной. На четырех уровнях разместятся жилые корпуса разной этажности (от двух до девяти) с премиальными резиденциями и пентхаусами, а также трехуровневые квартиры с подземным этажом. Также здесь предусмотрен двор с авторским озеленением, панорамный инфинити-бассейн с прозрачной внешней стеной, игровые площадки и воркаут-зона.

В южной резиденции также запланированы общественные пространства с ресторанами и барами премиум-класса, а также собственный винный погреб.

Автостоянка будет расположена под землей. Всего в подземном паркинге 453 места, плюс гостевая парковка на 118 мест.  Также в резиденции будет 237 парковок.

  • © Фото студии Oak 3D, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото студии Oak 3D, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото студии Oak 3D, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото студии Oak 3D, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«ТОЧНО — не просто девелопер, мы перешли в статус инвестиционной компании. Будем развивать новые территории, в том числе в Крыму. Это перспективное направление, которое всегда было одним из самых популярных в нашей стране. Уверен, спрос на жилье здесь будет только расти», — отметил гендиректор ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Во всероссийской премии Urban Awards элитный ЖК завоевал победу в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса», а в CRIMEA URBAN AWARDS 2023 — «Премия Застройщик Крыма 2023» резиденция завоевала сразу две награды: «Лучший комплекс апартаментов премиум-класса» и «Лучший жилой комплекс у моря».

По данным ГК ТОЧНО, в «Роялте» уже продано 10% квартир. 

Как писали ранее Юга.ру, краснодарская ГК ТОЧНО победила в премии WOW Awards.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Крым Строительство

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