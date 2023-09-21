ГК ТОЧНО благоустроит в Крыму ЖК премиум-класса

Премиальный ЖК находится в центральной части Ялты. Комплекс спроектирован совместно с московским архитектурным бюро «Остоженка» в концепции закрытого клуба. В «Роялте» будет 280 квартир. ГК ТОЧНО предлагает 17 видов планировок. В каждой из квартир есть собственная терраса площадью от 9 кв. м. Также в проекте жилья предусмотрены ванные комнаты с панорамными окнами в пол.

Двор «Роялты» состоит из нескольких террас, которые каскадом спускаются в сторону набережной. На четырех уровнях разместятся жилые корпуса разной этажности (от двух до девяти) с премиальными резиденциями и пентхаусами, а также трехуровневые квартиры с подземным этажом. Также здесь предусмотрен двор с авторским озеленением, панорамный инфинити-бассейн с прозрачной внешней стеной, игровые площадки и воркаут-зона.

В южной резиденции также запланированы общественные пространства с ресторанами и барами премиум-класса, а также собственный винный погреб.

Автостоянка будет расположена под землей. Всего в подземном паркинге 453 места, плюс гостевая парковка на 118 мест. Также в резиденции будет 237 парковок.