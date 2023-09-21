В Краснодаре открылась выставка «Божий дар»

На ней представлены работы председателя «Творческого союза иконописцев» Софии Мачигиной, её учителя, протоиерея Георгия Иващенко, учеников из Краснодарского края и других регионов России. В экспозицию вошли работы в технике восковой и яичной темперы, фотографии осуществленных храмовых росписей, картины на религиозные темы, парсуны (портреты), акварели и мозаика.

В пресс-службе музея Коваленко сообщили, что произведения выполнены в строгом соответствии православным канонам, характеризуются глубокой проработкой образов, продуманным колористическим решением, гармоничным композиционным построением. Экспозиция дополнена тифлокомментариями к 16 иконам, которые подготовили сотрудники Краснодарской библиотеки для слепых имени Чехова (тифлокомментарии это аудиозаписи, описывающие изображение для незрячих или слабовидящих посетителей).

Выставка «Божий дар» будет работать до 15 октября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась персональная экспозиция Александра Герасименко «Акварельные истории». Природа хуторов, достопримечательности кубанской столицы, панорамы Сочи — в своём творчестве Герасименко воспевает пейзажи родного региона и его жителей. Мастер использует разнообразные художественные приёмы: работа по сырой и сухой бумаге, смешанная техника.