В Краснодаре откроется выставка «Акварельные истории»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 19 сентября откроется персональная экспозиция Александра Герасименко «Акварельные истории»

Автор родился в Краснодаре. Природа хуторов, достопримечательности кубанской столицы, панорамы Сочи — в своём творчестве Герасименко воспевает пейзажи родного региона, его жителей. Мастер использует разнообразные художественные приёмы: работа по сырой и сухой бумаге, смешанная техника.

В настоящее время живет и работает в городе Тимашевске. Его работы хранятся в частных коллекциях в Швеции и Финляндии.

Посетить выставку можно до 1 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей, приобрести можно на входе.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, здесь же работает экспозиция «Кукольный бал». В нее вошли более 50 работ 20 авторов. Мастера представят кукол, выполненных из разных материалов: фарфора, самозастывающего пластика, папье-маше. 

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