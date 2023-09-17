В Краснодаре откроется выставка «Акварельные истории»
В Краснодарском краевом выставочном зале 19 сентября откроется персональная экспозиция Александра Герасименко «Акварельные истории»
Автор родился в Краснодаре. Природа хуторов, достопримечательности кубанской столицы, панорамы Сочи — в своём творчестве Герасименко воспевает пейзажи родного региона, его жителей. Мастер использует разнообразные художественные приёмы: работа по сырой и сухой бумаге, смешанная техника.
В настоящее время живет и работает в городе Тимашевске. Его работы хранятся в частных коллекциях в Швеции и Финляндии.
Посетить выставку можно до 1 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей, приобрести можно на входе.
Как писали Юга.ру, здесь же работает экспозиция «Кукольный бал». В нее вошли более 50 работ 20 авторов. Мастера представят кукол, выполненных из разных материалов: фарфора, самозастывающего пластика, папье-маше.