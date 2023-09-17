В Краснодаре откроется выставка «Акварельные истории»

Автор родился в Краснодаре. Природа хуторов, достопримечательности кубанской столицы, панорамы Сочи — в своём творчестве Герасименко воспевает пейзажи родного региона, его жителей. Мастер использует разнообразные художественные приёмы: работа по сырой и сухой бумаге, смешанная техника.

В настоящее время живет и работает в городе Тимашевске. Его работы хранятся в частных коллекциях в Швеции и Финляндии.

Посетить выставку можно до 1 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей, приобрести можно на входе.