В Новороссийске трех электриков ударило током во время работ на трансформаторе. Один из них умер

Двое электриков из Новороссийска пострадали от удара током. Еще один — погиб

Все произошло вечером 19 сентября в станице Натухаевской. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, трое электриков проводили работы на трансформаторе по улице Курганной и получили удар током. Один из мужчин погиб на месте, еще двое — госпитализированы.

Следственный отдел Новороссийска начал проверку по факту нарушения правил охраны труда. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята техническая документация.

В ведомстве добавили, что процессуальное решение будет принято после окончания доследственной проверки.

Ранее Юга.ру писали, что 17-летний парень погиб во время стажировки на стройке в селе Юровка. Его затянуло в конвейерную ленту.